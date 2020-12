Desiderate sfoggiare i capelli mossi ma non sapete come fare? Ecco qualche piccolo accorgimento da seguire per una chioma perfetta.

Cambiare look piace a molte donne, si parte di solito dai capelli, acconciature diverse, colorazione o trattamenti come permanente mossa o riccia. Beh che dire se si è abili con le mani e strumenti per modellare i capelli si può sfoggiare una messa in piega perfetta e non solo ci si sbizzarrirci come si vuole.

I capelli mossi sono un giusto compromesso tra i capelli ricci e lisci, ma come si possono fare a casa in modo perfetto e soprattutto anche per le donne meno esperte?

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo suggerimento su come asciugare i capelli mossi perfetti.

Capelli mossi: prepararli all’asciugatura

I capelli mossi donano movimento e corposità alla chioma a differenza dei capelli lisci, adatti a tutti i tipi di capelli, ma preferibilmente per i capelli lunghi e di media lunghezza. Realizzare le classiche onde non è poi così difficile, a meno che non siate poco esperte, basta seguire piccoli e semplici accorgimenti per poter sfoggiare onde perfette e voluminose. Per alcune donne avere capelli mossi è sinonimo di disordine, ma non è sempre vero, dipende da quanto tempo si dedica alla messa in piega. Sicuramente non basta solo quello, anche la fase che precedete l’asciugatura è importante.

Se il tempo viene a mancare, non potete andare dal parrucchiere, ma desiderate avere capelli mossi e perfetti, soprattutto duraturi, basta avere un phon e spazzola adatta e tutto sarà facile.

I capelli vanno lavati con uno shampoo delicato e specifico in base al vostro capello, poi dopo averli lavati per bene, sciacquate e applicate il balsamo su tutta la chioma. Lavate per bene e l’ultimo risciacquo lo fate con acqua fredda, in questo modo si richiuderanno le cuticole.

Sembra uno step banale ma i capelli saranno luminosi, idratati e si prestano benissimo alla messa in piega. Avvolgete i capelli in un asciugamano di cotone, per eliminare l’acqua in eccesso, non strizzate i capelli per non sfibrare le punte.

Se potete applicate una spuma o un gel modellante, su tutta la chioma, poi spazzolate bene i capelli così da distribuirlo bene. In questo modo sarà garantita una messa in piega perfetta.

Asciugare i capelli mossi in modo perfetto

Dopo aver sciacquato bene i capelli, lo step successivo è l’asciugatura, che deve essere fatta per bene e soprattutto si deve garantire una messa in piega duratura. E’ necessario avere una spazzola rotonda con setole morbide, la grandezza dipende dalla vostra chioma, certo che occorrerà una voluminosa se avete una chioma folta. Il consiglio è di farsi consigliare al momento dell’acquisto.

Nella prima fase di asciugatura per evitare che i capelli si possano gonfiare, mettete il diffusore al phon e asciugate i capelli a prima a testa in giù.

Impostate la temperatura media, asciugate un pò poi dividete la chioma in sezioni. Avvolgete ogni ciocca intorno alla spazzola rotonda, arrivate a metà lunghezza del capello. Mettete il beccuccio al posto del diffusore, avvicinate il phon ma non troppo ai capelli e poi srotolate la ciocca e si procede con le altre sezioni.

Vi consigliamo di ripetere un paio di volte così da garantire una chioma mossa perfetta. Adesso riprendete la ciocca e avvolgete intorno al dito di una mano, bloccate con una forcina o becchi d’oca. Distribuite il calore del phon su tutta la chioma e poi togliete i becchi o forcine e lasciate le ciocche. In questo modo noterete tanti boccoli, separateli e poi vaporizzate con uno spray volumizzante.

Provate anche voi!