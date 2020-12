Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in crisi? Il dettaglio non sfugge

E’ scoppiata la crisi tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip? Il dettaglio non è sfuggito ai fan della coppia.

Andrea Zelletta è stato l’unico concorrente di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip che non ha avuto un solo dubbio se proseguire o meno con il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, dopo che la produzione ha optato per allungare il programma fino a febbraio e non concluderlo a dicembre come precedentemente stabilito.

La sua fidanzata Natalia Paragoni ha subito fatto il tifo per lui, appoggiando questa sua scelta, visto che ha faticato per diventare uno dei vipponi di Alfonso Signorini, ma i fan hanno notato un dettaglio nelle scorse ore che ha fatto subito pensare al peggio: è scoppiata la crisi tra Andrea e Natalia?

Fan preoccupati per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: che cosa succede?

Andrea Zelletta, come tutti i concorrenti, ha avuto la possibilità di poter fare una telefonata e di sentire i propri cari. Tra questi, ovviamente, non poteva non esserci Natalia Paragoni, visto che i due non si sentono e non si vedono da diverso tempo.

Il pubblico del GF Vip 5, a cui nulla sfugge, ha prontamente notato che dopo la fine della telefonata tra loro, che non è stata mandata in onda per motivi legati alla privacy, l’ex tronista di Uomini e Donne, che è stato stroncato da Giulio Raselli, è apparso piuttosto spento, molto diverso dal solito. Tant’è che i fan della coppia hanno subito pensato che i due invece di dirsi dolci parole abbiano litigato a causa del prolungamento del programma.

Ovviamente, queste sono soltanto supposizioni da parte del pubblico del piccolo schermo, però è pur vero che anche gli altri vipponi hanno notato che il repentino cambio di umore di Andrea Zelletta al GF Vip dopo aver sentito Natalia, ma quest’ultimo non ha voluto rivelare cos’è successo durante il corso della telefonata.

Andrea ha litigato con Natalia, che ha lanciato una frecciata a Giulia De Lellis, o semplicemente ha sentito fortemente la sua mancanza? Ma in tal caso perché non dirlo invece di nascondere il tutto?

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sia nella casa sia lei sul suo profilo Instagram, hanno preferito non esprimersi sull’argomento e non è detto che scelgano di farlo in futuro, ma se sarà crisi si verrà ugualmente a sapere quando lui uscirà dalla casa.