Scopri qual è l’albero perfetto per ogni segno zodiacale in questo Natale 2020.

Dicembre è ormai entrato e con esso anche l’atmosfera natalizia e la consueta voglia di addobbare l’albero. Una tradizione che tutti aspettano e che solitamente aiuta a sentire maggiormente l’aria di festa, donando calore all’ambiente domestico. Ovviamente, ognuno di noi ha dei gusti personali che dovrebbero far sempre da guida per la scelta dell’albero e dei suoi addobbi.

A volte, però, può capitare che ci si trovi a corto di idee o con il bisogno di cambiare un po’. In questi casi può essere utile accogliere il consiglio delle stelle e dar vita all’albero più giusto in base al proprio segno zodiacale. In questo modo, dargli vita sarà ancor più piacevole rendendo il periodo delle feste più allegro e positivo che mai. Scopriamo quindi qual è l’albero di Natale giusto per ogni segno zodiacale.

L’albero di Natale più adatto ad ogni segno zodiacale

Ariete – Un albero di Natale piccolo e colorato

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non hanno mai molto tempo da dedicare alla casa. E quando si parla di Natale ne sentono l’atmosfera ma senza per questo stravolgere la propria vita. Fare l’albero non è qualcosa che amano fare tutti e pertanto una buona soluzione potrebbe essere quella di sceglierne uno piccolo, magari di quelli già pronti e con annesse lucine e decori. In questo modo potranno goderne senza per questo dover impazzire tra mille preparativi. Ciò che conta è che scelgano un albero colorato, con fiocchi, nastri e palline che riempiano la casa di atmosfera natalizia. In questo modo si sentiranno più vicini alle feste entrando a pieno titolo nel mood natalizio.

Toro – Un albero di Natale con decori artigianali

I nativi del segno zodiacale del Toro amano tutto ciò che fa casa e che doni al contempo un piacevole senso di famiglia. Quando si tratta del Natale, quindi, sono sempre pronti a darsi da fare per far funzionare tutto al meglio. Essendo amanti delle cose particolari, i nativi del segno saranno più che felici di addobbare il loro albero (rigorosamente verde) con decori artigianali. Inutile dire che i più artistici tra loro potranno cimentarsi personalmente con la creazione di palline e nastri per abbellire l’albero. Ciò che conta è che in ogni caso seguano l’istinto, optando per decorazioni in grado di trasmettergli sensazioni di gioia. In questo modo, infatti, riusciranno a portare in casa un po’ della magia del Natale alla quale tengono tanto.

Gemelli – Un albero di Natale alternativo

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli amano cambiare e nella vita cercano sempre spunti nuovi per poter fare esperienze diverse. Ciò vale anche per gli addobbi di casa ed in particolare per quelli legati al Natale che, essendo un periodo breve dell’anno consente loro di sperimentare senza troppi problemi. Per questo 2020 una buona idea potrebbe essere ad esempio quella di realizzare un albero fai da te, prendendo spunto dalle tante idee presenti sul web. In alternativa possono optare per un albero bianco o rosso da addobbare in modo diverso. Per loro sarà come immergersi in un’atmosfera tutta nuova. E tutto senza rinunciare a quella tipicamente natalizia.

Cancro – Un albero di Natale romantico

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono romantici per natura e quando si tratta di feste comandante sono sempre in prima linea per celebrarle nel miglior modo che ci sia. Con l’arrivo di Dicembre, quindi, la voglia di addobbare l’albero è per loro un crescendo continuo che si esaurisce solo quando si trovano ad ammirare quello perfetto. Per questo 2020 l’albero giusto per loro dovrebbe essere il più romantico possibile. Ciò significa usare addobbi ai quali sono legati dall’infanzia mescolandoli ad altri nuovi ed in grado di evocare in loro emozioni positive. Possono scegliere tra palline con decori preziosi, piccoli peluche o tanti romanticissimi cuori. Ciò che conta è sentirsi sereni ogni qual volta lo guardano. Cosa che avverrà sicuramente se nell’addobbarlo seguiranno la via del cuore.

Leone – Un albero di Natale scintillante

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano farsi notare e ciò si estende anche a tutto ciò che li riguarda. Quando si tratta della loro casa, hanno bisogno di sentirsi in linea con tutto ciò che ne fa parte e ciò significa poter godere di oggetti grandi ed in grado di farli sentire speciali. Se si parla di Natale, per loro, l’imperativo è brillare. L’albero perfetto dovrà quindi essere ricco di luci e di colori. Una buona scelta potrebbe essere un albero dorato da arricchire con palline e nastrini rossi. Per coloro che, nonostante tutto, restano affezionati all’albero tradizionale si potrà invece optare per dei decori argentanti ma sopratutto dorati. In questo modo si otterrà un albero scintillante ed in grado di farsi notare e apprezzare da tutti.

Vergine – Un albero di Natale il più possibile classico

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono persone tradizionaliste e poco amanti delle novità. Quando si parla di Natale amano infatti legarsi a tutto a ciò che gli ricorda i momenti piacevoli del passato, lasciandogli addosso un misto di ricordi piacevoli e di nostalgia. I nativi del segno dovrebbero quindi optare per il buon vecchio albero, scegliendo con cura ogni singola decorazione ed assaporando i ricordi che gli evocano. In questo modo fare l’albero sarà come viaggiare tra i ricordi, assaporandone la bellezza e prolungandola per tutto il periodo delle feste. Esattamente ciò di cui hanno bisogno in questo periodo dell’anno.

