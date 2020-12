Le anticipazioni di Uomini e Donne del 2 dicembre vedono Roberta al centro dello studio, contesa da ben due agguerriti cavalieri.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e, come al solito, come una puntata davvero bomba. Al centro dello studio oggi ci saranno i cavalieri e dame più popolari degli ultimi tempi, dopo Gemma Galgani ovviamente. Ci riferiamo alla kermesse formata da: Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Michele Dentice, a cui si aggiungeranno, giusto per non farsi mancare niente, anche Armando Incarnato e Brunilde e no, non hanno assolutamente intenzione di fare le reunion dei Ricchi e Poveri.

Durante il corso della puntata, Roberta, dopo l’imbarazzo dovuto alla passerina di Gemma, rivela di essere uscita di nuovo con Michele, ma ci tiene a sottolineare che si sono rivisti soltanto perché lui ha insistito. Il cavaliere, infatti, sembrerebbe essere ancora molto preso dalla dama e vorrebbe rimediare a tutti gli errori commessi in passato, ovvero a quelli di qualche settimana fa.

Roberta, però, non sta frequentando soltanto lui ma anche Riccardo, tra l’altro Ida non ha reagito bene, con cui qualcosa è già successo in passato. Le cose tra i due però non starebbero proseguendo a gonfie vele perché Guarnieri, a sua volta, sta frequentando anche Brunilde ma al tempo stesso vorrebbe l’esclusiva da Roberta.

Le dinamiche tra i cavalieri e dame diventano sempre più incasinate, tant’è che scoppierà il caos a Uomini e Donne durante la puntata. In quanto è abbastanza complicato comprendere i vari intrecci, visto che non sono finiti qui perché manca ancora l’elemento bonus: Armando.

Uomini e Donne anticipazioni 2 dicembre: due di picche per Armando

Riccardo Guarnieri racconterà di essere salito in albergo, precisamente in camera, da Brunilde e che avrebbe addirittura provato a baciarla, ma lei non c’è stata e invece delle labbra ha porto la sua guancia.

Armando allo scoprire quest’episodio non reagirà affatto bene durante la puntata del 2 dicembre di Uomini e Donne, in quanto anche lui le aveva proposto di salire in camera da lei, ma quest’ultima gli avrebbe detto di no mandandolo su tutte le furie perché non riesce a capire come mai cambi idea e umore in continuazione, ma attenzione perché le sorprese non sono di certo finite qui.

Armando, giusto per non farsi mancare niente, nota anche una giovane corteggiatrice scesa per Davide Donadei, che è stato richiamato da Maria De Filippi, ma quest’ultima gli rifilerà un sonoro due di picche perché interessata a conoscere soltanto il bel tronista pugliese.

Tina vs Gemma, le accuse di Biagio e il regalo di Andrea! Vi siete persi la puntata di oggi e volete rivederla? Guardate QUI 👇😏 #UominieDonne https://t.co/TCy7KwhGpj — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 1, 2020

Insomma, Uomini e Donne oggi terrà i telespettatori con il fiato sospeso, ma non garantiamo che si riesca a comprendere ogni cosa che è avvenuta in puntata, visto che le dinamiche non sono di certo poche e sembrano perfino fare invia a quelle dei vipponi del Grande Fratello Vip.