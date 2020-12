Oggi ci cimentiamo nel test del parco: guarda l’immagine e cerca di individuare il luogo sicuro. Solo una è la risposta giusta!

Anche oggi vi proponiamo un test di logica che ha una sola risposta giusta.

Non preoccupatevi, però, ogni opzione nasconde un profilo psicologico e quindi, anche se non indovinate, potrete comunque imparare qualcosa di nuovo su di voi!

Pronti per provare il nostro nuovo test della personalità?

Test del parco: qual è la zona più sicura secondo te?

Nel disegno sopra raffigurato si può osservare un parco, durante la notte.

Avete a vostra disposizione quattro opzioni, segnalate dai numeri nei cerchietti bianchi.

Ognuna di queste quattro opzioni evidenzia un luogo preciso del parco: qual è quello che vi sembra più sicuro?

Prendetevi tutto il tempo che volete per studiare l’immagine e decidere quale sia il punto più libero dal pericolo.

La situazione dipinta in foto, comunque, non è di paura: in questo momento, infatti, nel parco non c’è nessuno ed avete tempo per individuare il luogo che vi piace di più.

Non è neanche notte fonda e ci siete solo voi.

Non si tratta, quindi, di capire come sfuggire ad una situazione di pericolo immediata e concreta ma semplicemente di scegliere con calma ed agio dove ci andremmo a posizionare se stessimo pensando di riposare qualche istante nel parco.

Sceglierete di sedersi sulla panchina o vi avvicinerete all’albero senza foglie?

Il lampione vi sembra il punto più sicuro oppure preferite allontanarvi per passeggiare verso l’orizzonte?

Solo una di queste quattro opzioni è quella più sicura da scegliere: chissà se indovinerete qual è!

Avete preso la vostra decisione?

Benissimo, leggiamo ora tutti i responsi per ogni opzione e scopriamo insieme la soluzione a questo test!

1) Hai scelto di sederti sulla panchina : congratulazioni, hai scelto il luogo più sicuro del parco!

La panchina, infatti, è ben illuminata ma non è direttamente sotto la luce. Sedersi sulla panchina, inoltre, potrebbe far pensare che tu sia in attesa di qualcuno e, quindi, ti rende un bersaglio meno facile da aggredire.

In più hai le spalle coperte dall’albero ed una buona visuale del resto parco. Chiunque tenti di avvicinarsi da dietro, infatti, dovrebbe compiere molta strada all’aperto prima di raggiungerti!

Scegliere la panchina evidenzia le tue innate capacità sociali : sei un gran chiacchierone, hai molta presa sugli altri e sai cavartela alla grande in ogni occasione.

Forse hai troppa fiducia nel prossimo ma per noi sei quasi perfetto: non cambiare mai!

: congratulazioni, hai scelto il luogo più sicuro del parco! La panchina, infatti, è ben illuminata ma non è direttamente sotto la luce. Sedersi sulla panchina, inoltre, potrebbe far pensare che tu sia in attesa di qualcuno e, quindi, ti rende un bersaglio meno facile da aggredire. In più hai le spalle coperte dall’albero ed una buona visuale del resto parco. Chiunque tenti di avvicinarsi da dietro, infatti, dovrebbe compiere molta strada all’aperto prima di raggiungerti! Scegliere la panchina evidenzia le tue : sei un gran chiacchierone, hai molta presa sugli altri e sai cavartela alla grande in ogni occasione. Forse hai troppa fiducia nel prossimo ma per noi sei quasi perfetto: non cambiare mai! 2) Hai scelto di posizionarti sotto il lampione : Ahimè, purtroppo il luogo numero 2 non è il più sicuro di tutto il parco!

La luce diretta, infatti, può sembrare la scelta migliore se ci troviamo al buio ma ci rende, anche, immediatamente visibili ed individuabili.

Fermarsi sotto il lampione trasmette una sensazione di ansia ed arroganza al tempo stesso. Non è il luogo più sicuro del parco!

Se hai scelto questo luogo è perché sei una persona coraggiosa e sfrontata, ti piace stare al centro dell’attenzione e prendere i problemi di petto.

Sei schietto e senza peli sulla lingua: questo, a volte, ti crea qualche problema nella vita!

: Ahimè, purtroppo il luogo numero 2 non è il più sicuro di tutto il parco! La luce diretta, infatti, può sembrare la scelta migliore se ci troviamo al buio ma ci rende, anche, immediatamente visibili ed individuabili. Fermarsi sotto il lampione trasmette una sensazione di ansia ed arroganza al tempo stesso. Non è il luogo più sicuro del parco! Se hai scelto questo luogo è perché sei una persona coraggiosa e sfrontata, ti piace stare al centro dell’attenzione e prendere i problemi di petto. Sei schietto e senza peli sulla lingua: questo, a volte, ti crea qualche problema nella vita! 3) Hai scelto di avvicinarti all’albero : questa è una scelta che rivela molto del tuo carattere ma, purtroppo, non è quella giusta.

Andare verso l’albero, infatti, vuol dire isolarsi e mettersi in una posizione decisamente poco simpatica. Nel parco, quindi, sceglieresti uno dei punti meno sicuri!

Perché lo hai scelto? Forse non lo sai, ma in psicologia l’albero è molto spesso associato alla famiglia.

Se hai scelto di avvicinarti a questa figura, molto probabilmente ti rivolgi sempre ai tuoi cari (la famiglia può essere la tua o quella che ti sei costruito negli anni) quando hai bisogno di aiuto.

I legami sono la tua forza ed hai paura di non farcela da solo con le tue forze: sei una persona calma e pacata e dai grande valore ai concetti di amicizia e famiglia.

: questa è una scelta che rivela molto del tuo carattere ma, purtroppo, non è quella giusta. Andare verso l’albero, infatti, vuol dire isolarsi e mettersi in una posizione decisamente poco simpatica. Nel parco, quindi, sceglieresti uno dei punti meno sicuri! Perché lo hai scelto? Forse non lo sai, ma in psicologia l’albero è molto spesso associato alla famiglia. Se hai scelto di avvicinarti a questa figura, molto probabilmente ti rivolgi sempre ai tuoi cari (la famiglia può essere la tua o quella che ti sei costruito negli anni) quando hai bisogno di aiuto. I legami sono la tua forza ed hai paura di non farcela da solo con le tue forze: sei una persona calma e pacata e dai grande valore ai concetti di amicizia e famiglia. 4) Hai scelto di camminare verso il bordo più lontano degli alberi: se hai scelto di andare verso quegli alberi lontani non possiamo che farti i nostri complimenti per il coraggio.

Si tratta, con ogni probabilità, del posto meno sicuro del parco!

Se hai scelto questa opzione è perché sei una persona dinamica ed ambiziosa: non ti accontenti di quello che farebbero tutti ma prendi ogni volta decisioni fuori dall’ordinario e grandiose.

Sai adattarti ai cambiamenti e non hai paura dell’ignoto.

Il risultato di questo test vi ha soddisfatto?

