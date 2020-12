Samantha De Grenet entrerà al Grande Fratello Vip. Il reality Mediaset è stato allungato di due mesi. La puntata finale andrà in onda lunedì 8 febbraio 2021. La showgirl, che ha da poco compiuto cinquant’anni, riuscirà a lasciare il segno nella Casa.

Samantha è nota a tutti per le innumerevoli trasmissioni televisive alle quali prese parte negli anni Novanta. Fu però scoperta nel 1987 dalla prestigiosa agenzia di moda Riccardo Gay di Milano. I suoi primi passi furono infatti nel mondo della moda, dove lavorò anche con un’altra aristocratica italiana, Carla Bruni. Vediamo nel dettaglio chi è e cosa fa oggi.

Samantha De Grenet: chi è, altezza, età, famiglia e carriera

Samantha De Grenet non è nuova ai reality. Nel 2004 partecipò a “La Talpa” e nel 2017 prese parte alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Riguardo all’edizione 2021 al momento si sa che a condurre sarà Ilary Blasi ma ci sono dubbi sul resto e di questo vi abbiamo parlato pochi giorni fa.

Nome: Samantha De Grenet

Samantha De Grenet Data di nascita: 9 novembre 1970

9 novembre 1970 Luogo di nascita: Roma

Roma Età: 50 anni

50 anni Segno zodiacale: scorpione

scorpione Professione: conduttrice e opinionista televisiva

conduttrice e opinionista televisiva Altezza: 175

175 Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram: samanthadegrenet

Samantha non si è vantata delle sue origini nobiliari, e questo le fa onore. Discende infatti dal Senatore del Regno Francesco Grenet. Sua madre è nipote della Principessa di Fondi Amalia De Sangro. Contrariamente alla sorella Ilaria, ha sempre preso le distanze da quel mondo, non per disprezzo o voglia di ribellione giovanile, ma solo ed esclusivamente per il suo carattere più da “pizza e cinema con gli amici” come detto più volte dalla simpaticissima conduttrice.

“Quando mi è stato detto che avevo un tumore e che avrei dovuto operarmi, è stato come ricevere un pugno in faccia. Ero frastornata… Sono uscita da quello studio, ho preso il motorino per tornare a casa e solo allora ho realizzato la cosa… Ho cominciato a piangere.”, sono state queste le parole che la bella showgirl ha confessato a Pamela Simonotto nell’intervista per il numero di ottobre di Medicina Moderna.

Il coraggio di Samantha

Si perché chi è stato colpito da quel brutto male – per il quale si può morire senza una diagnosi precoce – vive anche un trauma psicologico, oltre che fisico, devastante. La paura che si ripresenti all’improvviso è costante e per parlarne bisogna aspettare di sentirsi pronti. Così come ha fatto Samantha che, per la prima apparizione televisiva del 2020, ha scelto il programma “Vieni da Me” condotto da Caterina Balivo su Rai 1 e lì (visibilmente emozionata) ha iniziato ad aprirsi al suo pubblico.

L’essersi presa una pausa dal resto del mondo è più che comprensibile ed il fatto di non aver proferito parola in merito per evitare di usare la malattia come pubblicità per copertine ed interviste a destra e a sinistra la rende, ancora una volta, degna di profondo rispetto ed ammirazione.

La vita privata di Samantha De Grenet

Riguardo alla sua vita privata si ricordano il flirt di pochi mesi con il calciatore Filippo Inzaghi, la relazione con Alessandro Benetton e quella con Leonardo Pieraccioni durata due anni e mezzo. Solo in seguito conoscerà il vero amore.

Samantha ha un figlio, Brando, oggi quindicenne, avuto da Luca Barbato. Con il proprietario di una nota agenzia immobiliare romana si era sposata la prima volta nel 2005 con rito civile a Terni, la seconda nel 2015 con rito religioso. In quest’ultimo caso gli sposi diedero alla trasmissione “Verissimo” l’esclusiva delle riprese del matrimonio.

Dopo una separazione durata cinque anni Luca è nuovamente al suo fianco e la assiste nella lotta al tumore al seno (asportato ma la terapia prosegue).

Samantha ha anche sconfitto il covid-19, cosa vi fa pensare che non potrebbe fare lo stesso con gli inquilini della casa più spiata d’Italia?

Silvia Zanchi