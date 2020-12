Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette per il risotto

By

Le migliori ricette per il risotto per il pranzo di Natale, un primo piatto davvero unico che dona al palato sapore, cremosità e il gusto che solo questo cereale è in grado di regalare.

Il primo piatto è una delle portate più amate dei pranzi e le cene delle feste e il risotto è quasi una portata insostituibile tra le tante proposte, un classico che non può mancare sulla tavola del pranzo di Natale.

Scopriamo tante ricette di risotti gustosi, originali, semplici o impegnative da preparare che saranno in grado di conquistare il palato dei vostri ospiti in un solo assaggio. Scopri anche le migliori ricette dei primi piatti per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: il risotto al sugo di pomodoro

Il risotto al sugo è un classico che piace a tutta la famiglia, eccolo in tre versioni molto gustose.

Riso al forno

Un risotto al sugo davvero unico, una sorta di sformato di ‘risotto’ che conquisterà grandi e piccini.

Riso alla pizzaiola

Il classico risotto alla pizzaiola perfetto da servire in tavola per il pranzo di Natale.

Riso pomodoro e stracciatella

Una versione piuttosto gustosa del riso al pomodoro, con la stracciatella di bufala.

