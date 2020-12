Oroscopo oggi, mercoledì 2 dicembre, segno per segno

Scopri le previsioni del nostro oroscopo per ciascun segno dello zodiaco. Come sarà questa giornata di mercoledì 2 dicembre? Sentiamo che cosa hanno da dire le stelle.

Nuova giornata nuovo oroscopo.

Anche oggi iniziamo guardando le stesse e scoprendo che cosa l’oroscopo ha predetto per ciascun segno dello zodiaco. Ricorda però, sempre sorriso sulla bocca: l’oroscopo è un gioco per divertirci insieme!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

E’ l’amore il motore di oggi per i primi tre segni dello zodiaco. C’è chi si lancia alla conquista e chi sta per esser colpita dalle frecce di cupido.

Oroscopo oggi Ariete

Occhi ben aperti perché l’amore pare finalmente in procinto di arrivare e potrebbe palesarsi ovunque, anche e soprattutto quando meno ve l’aspettate.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Troppe distrazioni vi hanno fatto perdere tempo prezioso e adesso arrivano le scadenze e voi, decisamente, non siete pronte.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi fate scendere in campo la vostra arma di seduzione vincente: sguardo svampito e testa tra le nuvole. Conquiste garantite.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

I prossimi sono i tre segni in pace con il mondo. Nulla sembra farli perder d’animo e per qualcuno ci sono anche preziosi aiuti dall’esterno.

Oroscopo oggi Cancro

Se il pensiero continua a correre all’ex e i suoi difetti non vi sembrano più così intollerabili forse è il caso di concedere un secondo tentativo

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

Se il mondo crolla vi spostate un po’ più in là. Nulla sembra potervi turbare oggi ma prima o poi dovrete tornare tra noi comuni mortali.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Oggi affidatevi alle amiche per una bella chiacchierata. Ci sarà tempo anche per qualche prezioso scambio di consigli su cucina e… uomini!

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Una giornata come sulle montagne russe per i prossimi tre segni che dovranno affrontare non poche difficoltà. Occhio a salute e palpiti del cuore.

Oroscopo oggi Bilancia

I primi freddi possono indebolirvi: mai abbassare dunque la guardia quando si parla della vostra salute.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Sempre in cerca di suggestioni e novità, insieme al partner scalpitate per il prossimo viaggio. Tra voi l’intesa è più mentale che fisica.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

Complicazioni e sospetti su tutta la linea, dalla casa all’ufficio sembrate non trovare pace. Le risposte però sono già dentro di voi.

Amore: 5

Lavoro: 5

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Giornata positiva ma solo per chi saprà veramente godersela e non tutti i prossimi segni hanno questa capacità innata.

Oroscopo oggi Capricorno

Sul lavoro non vi ferma nessuno e anche in amore va tutto bene, se evitate di prevaricare e lasciate la palla in mano al partner. Allora perché non riuscite a rilassarvi?

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Se non vi sentite proprio in forma curate l’ambiente e la dieta: non sapete quanto possano incidere sul vostro benessere psico-fisico.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Altruismo e dolci sentimenti traboccano dal vostro cuore. Riversateli su chi ne ha più bisogno.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.