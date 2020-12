Nicole di Matrimonio a prima vista Italia, dedica al suo “amore”

Nicole Soria di Matrimonio a prima vista Italia torna su Instagram con una foto e una dedica al suo amore dopo il reality.

Nicole di Matrimonio a prima vista Italia 2020, dopo aver chiuso definitivamente il matrimonio con Andrea, ha voltato pagina accanto ad un nuovo fidanzato. Tornata sui social, la rossa contabile ha tracciato un bilancio di quella che è stata la sua esperienza pubblicando anche una dolce dedica all'”amore” che ha trovato a Matrimonio a prima vista Italia.

Se con Andrea non è nato l’amore e i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente, Nicole ha trovato una persona importante e che, ancora oggi, fa parte della sua vita. Con Giorgia che, a sua volta ha lasciato Luca nonostante ci fossero le premesse di un amore lungo e duraturo, ha trovato una vera amica ed è a Giorgia che Nicole dedica parole importante su Instagram.

Nicole di Matrimonio a prima vista Italia, dedica all’amica Giorgia

Giorgia e Nicole non hanno trovato l’amore partecipando a Matrimonio a prima vista Italia 2020, ma hanno trovato la vera amicizia. Bellissime, sorridente e comunque felici dell’esperienza fatta, Giorgia e Nicole sorridono e si godono un’amicizia nata inaspettatamente e che, invece, non è nata con Sitara che, dopo la fine del matrimonio con Gianluca, ha iniziato una storia con Andrea, l’ex marito di Nicole, con cui è finita poco dopo.

“Potrei parlare per ore di cosa mi abbia lasciato quest’esperienza. Ma la cosa più importante la vedete in questa foto. E non è una cosa”, ha scritto la rossa Nicole sotto la foto che vedete qui in alto.



Non poteva mancare, naturalmente, un bilancio di quella che è stata l’esperienza in quello che è stato definito un esperimento sociale.

Nonostante la delusione per il divorzio, Nicole rifarebbe esattamente tutto sfoggiando il sorriso che non ha mai perso anche di fronte alle fortissime discussioni con Andrea.

“Sono sempre stata una ragazza battagliera ma, si sa, nelle relazioni le guerre non portano da nessuna parte. Di fronte alla possibilità che mi è stata regalata, durante i momenti più difficili ho preferito aprire il mio cuore ed accentuare il mio sorriso.

E lo rifarei mille altre volte, così com’è stato”, ha scritto Nicole.