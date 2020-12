Il menù della vigilia può essere anche super leggero e vegetariano, oggi scopriremo le migliori ricette e facili per trascorrere in compagnia e in famiglia, il momento della tavola con gusto, per goderci una delle scene più belle dell’anno.

In molti, in occasione delle festività natalizie, preferiscono consumare dei piatti tipici vegetariani, in alternativa le tavole imbandite di pollo, carne di ogni genere come ad esempio agnello, capretto, maiale.

Le proposte che vogliamo regalarti oggi richiamano a piatti davvero delicati ed alcuni anche dal gusto più deciso per concludere con un goloso dessert.

Antipasto

Crostini con crema di fagioli e tartufo

Avrai bisogno di: 250-300 g di fagioli cannellini lessati, 1 spicchio di aglio, sale, olio extravergine di oliva, un piccolo tartufo bianco, pane integrale tostato. Per la ricetta clicca qui!

Primo piatto

Farfalle cremose con ceci e zafferano

Una pasta super cremosa, sapori unici che comprende le mille proprietà dei ceci, per un condimento da leccarsi i baffi!

Secondo piatto

Spiedini di verdure e seitan con salsa alla yogurt

Ingredienti Ricetta: per gli spiedini • 200 g di seitan • 200 g di peperoni • 200 g di pomodorini • 200 g di zucchine, per la marinatura • 2 cucchiai (20 ml) di salsa di soia • 2 cucchiai (20 ml) di vino bianco secco • 2 cucchiai (20 ml) di olio extravergine d’oliva • 1 cucchiaino di polvere di peperoncino • 1 cucchiaino di polvere di paprica dolce • 1 cucchiaino di polvere di aglio • 2 cucchiai di succo di limone non trattato, per la salsa • 125 g di yogurt di soia • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva • 200 g di peperoni • Q.b. di sale • Q.b. di pepe • 5 g di maizena

Fonte: (my-personaltrainer.it)

Dolce

Panettone goloso

Finalmente siamo giunti al dolce ma, come preparare il panettone in casa? Ecco di cosa hai bisogno:

250 gr di farina 00

50 gr di maizena

50 gr di zucchero di canna

3 cucchiai di pasta di nocciole

il succo di una arancia e la buccia di un’arancia grattugiata (non

trattata)

40 gr di lievito di birra

1 tazza di latte di riso

un pugno di uvetta precedentemente ammollata in acqua

Per la glassa:

10 mandorle e 10 nocciole spellate

2 cucchiai di zucchero di canna

2-3 cucchiai di malto d’orzo o di sciroppo di acero

Decorazione: granella di zucchero e mandorle, oppure scaglie di

cioccolato fondente. Per la ricetta completa clicca qui!

Fonte: (lifegate.it);(my-personaltrainer.it)