Gemma Galgani, addolorata per la sua perdita: “Siamo orfani”

Gemma Galgani non ha potuto nascondere il dolore della perdita subita, lasciando uno struggente messaggio sui suoi profili social.

Gemma Galgani è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, che ha trovato il successo in tv grazie alla sua partecipazione, che continua tutt’ora dopo ben 10 anni dal suo debutto, a Uomini e Donne. La famosa dama di Torino sul suo profilo Instagram, strumento che utilizza per condividere con i suoi fedeli sostenitori i suoi pensieri ed emozioni più profonde, ha rivelato di provare un forte dolore dentro di sé a causa di una grave perdita subita nelle scorse settimane.

La beniamina di Maria De Filippi, che tanto ha fatto discutere per un suo regalo, è ancora molto addolorata dalla scomparsa di Gigi Proietti. L’attore, morto durante il giorno del suo compleanno, non aveva fatto breccia nel cuore della dama soltanto per le sue qualità artistiche, ma anche per le doti umane, in quanto i due hanno avuto modo di conoscersi personalmente, visto che lui era un grande estimatore del teatro e lei ha lavorato per anni nei templi della recitazione.

Gigi Proietti omaggiato da Gemma Galgani: “Sei il nostro Re”

Gigi Proietti ha lasciato un grande vuoto nei cuori di tutte quelle persone che, come Gemma Galgani, hanno avuto modo di conoscerlo personalmente, ma anche tutti quelli che lo hanno apprezzato durante il corso della sua carriera.

Tant’è che stasera sui canali Rai andrà in onda uno speciale a lui dedicato, L’Ultimo Re, proprio per omaggiare non solo il grande artista che era, ma anche la sua persona.

“Questa sera saremo tutti un po’ con te” ha esordito Gemma Galgani su Instagram, che ha dato scandalo a Uomini e Donne. “Perché anche se siamo rimasti orfani in senso artistico, tu rimani sempre il nostro Re” ha concluso la dama emozionata, ancora molto preso dalla scomparsa dell’attore. Tant’è che non è stata l’unica a ricordarlo in questa giornata così triste per l’arte e per il mondo del teatro.

Anche Enrico Brignano, che è uscito proprio dalla sua scuderia, la scuola che ha formato anni fa e che è stato costretto a chiudere, lo ha ricordato con uno straziante messaggio sui social, facendo emozionare tutto il popolo rete che ha deciso seguirlo non solo nel suo percorso artistico ma anche sulle piattaforme digitali.

La perdita di Gigi Proietti è un sentimento ancora vivo e fa male nel cuore di tutto il pubblico del piccolo schermo, che era così affezionato all’attore che purtroppo quest’anno ha deciso di portarlo via proprio durante il giorno del suo ottantesimo compleanno. Una terribile coincidenza, che però lo ha reso ancora più iconico agli occhi di chi lo voleva bene.

Gemma Galgani, così come tanti altri personaggi, hanno voluto ricordarlo ancora una volta in questa giornata che è stata scelta dalla Rai per omaggiare in qualche modo la sua arte, che come lui in fondo non morirà mai.