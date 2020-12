By

Cosa bisogna fare per non far scivolare gli occhiali dal naso. La dura lotta contro il sudore continua.

Ormai nel mondo tantissime persone sono costrette ad indossare gli occhiali.

C’è anche chi lo fa volontariamente, ma soprattutto chi appunto non ha possibilità di scelta perché deve necessariamente raddrizzare il tiro della propria vista.

Sin dalla giovane età dobbiamo convivere con questo splendido sistema ottico a due lenti senza se e senza ma.

Di recente però gli occhiali sono diventati un fenomeno diffuso e molto apprezzato.

La produzione di occhiali su vasta scala è ormai certa e crescente siccome tutti vogliono indossarne un paio e sfoggiare quelli considerati migliori.

Con l’utilizzo degli occhiali nasce però un problema altrettanto diffuso; quello del sudore che fa scivolare gli occhiali dal naso.

Bisogna innanzitutto dire che è importante tenere sempre gli occhiali puliti, questo vale sia per gli occhiali da vista che per quelli da sole.

Ma tutto questo non basta, c’è bisogno in alcuni momenti di intervenire in modo netto per combattere il sudore e la caduta degli occhiali che ci scivolano dal naso.

Vediamo come.

Per evitare che gli occhiali scivolino dal naso c’è bisogno di agire subito

Per una soluzione permanente ed efficace bisogna infatti procedere in primis con il sistemare la montatura, in modo che gli occhiali rimangano fermi sul viso.

La via più semplice è infatti quella di affidarsi agli esperti; portare gli occhiali da uno del settore e spiegargli qual è il problema.

Questa però è una soluzione di lungo periodo necessario. C’è bisogno infatti di aspettare i tempi tecnici della montatura, se invece non si ha tempo da perdere perché, magari è una urgenza del momento, esistono tantissimi modi rapidi per ripararli a casa.

Modi che però richiedono un certo grado di attenzione e minuziosità.

Se si vuole infatti procedere con una certa urgenza nel sistemare gli occhiali bisogna necessariamente fare attenzione ad ogni minimo particolare.

I consigli utili su come non far scivolare la montatura delle lenti dal naso: pulizia del viso

Innanzitutto, un primo consiglio, sarebbe quello di lavare in modo profondo il viso cercando di rimuovere un eventuale eccesso di sudore.

A tal proposito però è doveroso specificare che anche la pulizia delle lenti deve essere fatta in modo minuzioso e con attenzione a non graffiare o rompere la montatura.

Questa può essere una prima soluzione efficace siccome il sudore può far scivolare gli occhiali sul naso.

Non solo, infatti se presente anche nella zona del contorno orecchie, il sudore potrebbe addirittura far cadere gli occhiali a terra.

Pertanto proprio per queste ragioni è meglio cercare un prodotto naturale per la pelle in grado di rimuoverlo e poi assolutamente lavare il viso una o due volte al giorno per un risultato migliore.

Il trucco dei laccetti o gli elastici per mantenere gli occhiali e non farli scivolare dal naso

Un metodo che potrebbe risultare davvero efficace è quello di usare i laccetti per occhiali.

Questi ultimi una volta legati alle due estremità della montatura possono frenare la caduta dell’occhiale ed in ogni caso evitare di farli cadere a terra rompendoli.

Oppure, cercando una alternativa all’ultimo consiglio, si potrebbe avvolgere un elastico per capelli intorno alle asticelle del nostro sistema ottico a due lenti per aumentarne l’aderenza al viso.

Tutto quello che bisogna fare in questo caso è:

Bisogna innanzitutto procurarsi due piccoli elastici per capelli. Allo stesso tempo è necessario assicurarsi che siano dello stesso colore della montatura affinché si mimetizzino per bene e non siano troppo evidenti.

Il secondo step è quello di legarli alle due estremità delle lenti per poi assicurarsi che siano saldi. Lasciar poi infine appoggiare gli occhiali nascondendo gli elastici laddove non siano efficacemente mimetizzati.

La scelta più difficile: sostituire i naselli. In che modo farlo e quanto è efficace

In conclusione è possibile sostituire i i naselli se gli occhiali continuano a scivolare a causa del maledetto sudore.

Anche in questo caso ci sono dei piccoli passaggi da osservare e che possono rivelarsi necessari per non rompere la montatura delle lenti.

Il primo consiglio utile è quello di considerare necessario l’utilizzo in via esclusiva un piccolo cacciavite presente in un kit di riparazione specifico.

Lo step primario è quello di allentare la vite sul nasello per bene e con calma, senza spingere troppo, in modo tale da non romperlo.

Il nasello va poi rimosso, sempre in modo delicato sempre per evitare fratture, per poi infine sostituire il nasello con uno nuovo.

Nota bene che bisogna subito rimettere assolutamente al suo posto la vite prima di procedere con l’altro nasello per evitare di perderla e di creare quindi un danno alla montatura o alle lenti.

Nel caso di montature che non hanno i naselli un consiglio utile è quello di acquistare , dopo aver fatto una giusta ricerca, su internet dei naselli che si possano tranquillamente montare sugli occhiali. Questi infatti si possono applicare sugli occhiali.

Importante, anche in questo caso, è stringerli per renderli giusti per il vostro volto.

Il sudore va combattuto, ma con le giuste armi, soprattutto per salvaguardare i nostri occhiali.