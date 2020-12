Enrico Brignano distrutto dal dolore per la grave perdita: “Sei volato via”

By

Enrico Brignano distrutto dal dolore per la grave perdita. Struggente ricordo sui social: “Sei volato via, non smetterò mai di ringraziarti”.

Non si placa il dolore di Enrico Brignano che, ad un mese esatto dalla grave perdita, ricorda tutto sui social con un messaggio struggente. L’attore romano condivide su Instagram la sofferenza che porta nel cuore e che lo accompagnerà per sempre.

E’ un dolore sincero, profondo e vero quello di Brignano che, negli ultimi trenta giorni, si è lasciato spesso andare a ricordi e aneddoti per ricordare una persona con cui ha condiviso tanto nella vita e che gli ha cambiato il suo futuro professionale.

Enrico Brignano, il dolore sui social per la perdita di Gigi Proietti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

“Oggi è appena un mese che sei volato via… lasciando un vuoto incolmabile…ringrazio sempre Dio per avermi dato la possibilità di incontrarti Ciao Gigggi”, scrive Brignano sotto il video che vedete qui in alto e che lo vede sul palco accanto a quello che è stato il suo insegnante.



Oggi, mercoledì 2 dicembre, è passato esattamente un mese dalla scomparsa del grandissimo Gigi Proietti a cui Raiuno, questa sera, dedicherà una serata speciale trasmettendo alcuni dei suoi sketch più famosi insieme al ricordo di tanti amici come Renzo Arbore, Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele.

Brignano, sul proprio profilo Instagram, non poteva non dedicare delle parole al suo maestro, a colui a cui ha dedicato una struggente ed emozionante lettera il giorno dei funerali ricordando il primo incontro quando provò anche un po’ di soggezione.

Sono tanti i momenti che Brignano ha vissuto sul palco con Proietti come sta ricordando lui stesso in questi giorni.

“Qui stavamo provando “il suggeritore del Cyrano”, da fare insieme a “Cavalli di battaglia”… tra poco, Maestro, a che tempo che fa, su Rai 3 ti racconterò come ti conosco io: col sorriso, cercando di non commuovermi, e così riempire un pochino il grande vuoto che hai lasciato…“, ha scritto pubblicando la foto che vedete qui in alto.