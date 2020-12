Avete sempre il desiderio di mangiare cose zuccherate ma state cercando di seguire una dieta ipocalorica? Ecco le 10 alternative sane per sostituire i dolci.

Con l’arrivo dell’inverno torna anche la voglia di consumare cibi comfort food. In questo senso anche la voglia di dolce può farsi via via più forte con le temperature rigide.

Se però state seguendo un regime ipocalorico, o comunque avete deciso di mangiare più sano, dovrete fare attenzione a non ingurgitare cibi dolci. Sì, ma come soddisfare quella voglia irrefrenabile di zuccheri?

Semplicemente dovremo sostituire i dolci super calorici e ricchi di grassi con delle alternative sane ma comunque golose. Scopriamole insieme.

Ecco come ingannare la voglia di dolci

Che sia dopo pranzo o dopo cena, specie ora che è più freddo, la voglia irrefrenabile di cibi dolci e zuccherosi ci assale. Come resistere a quest’impulso improvviso?

Soprattutto in vista del Natale dovremo fare adesso ancora più attenzione a quello che mangiamo per poi non doverci ritrovare con troppi chili da smaltire dopo le feste. A questo proposito vi avevamo consigliato cosa mangiare a cena per arrivare in forma alle festività natalizie.

Come fare allora per resistere alla tentazione di non svuotare tutta la dispensa? Dovremo imparare a sostituire i dolci con altri alimenti alternativi che comunque vadano a soddisfare la nostra voglia di zuccheri.

Scopriamo insieme tutte le alternative possibili per non farci assalire dai sensi di colpa e non litigare con la bilancia.

1) Frutta fresca. È sempre un’ottima alternativa, e forse la più classica al dessert dopo i pasti. Ma anche ideale come spuntino per arrivare meno affamate al pasto successivo. Si tratta di un valido sostituto ai dolci perché apporta vitamine, zuccheri naturali e fibre che donano senso di sazietà. Inoltre, essendo ricca d’acqua idrata l’organismo. Consigliate le banane che offrono un senso di pienezza e le mele cotte.

2) Frullato di frutta. Può essere un’alternativa fresca e golosa dovrete però evitare di dolcificarla con lo zucchero altrimenti i vostri sforzi saranno vanificati. Meglio se sceglierete della frutta di stagione per prepararlo.

3) Frutta disidratata. Ci aiuta a soddisfare la voglia di dolci perché contiene zuccheri naturali in quantità concentrate. Potrete spaziare tra albicocche, prugne, datteri e tante altre.

4) Marmellata senza zucchero. Prepararla in casa sarà la soluzione per farla senza zucchero. Potrete usare la vostra frutta preferita. Poi consumatela con una fetta di pane, meglio se integrale.

5) Yogurt magro o greco arricchito da frutta fresca. Un’alternativa sana e golosa, potrete arricchire lo yogurt anche con dei cereali. Sarete sazi e la voglia di dolce sarà soddisfatta.

6) Frutta secca. Oltre ad essere una fonte di energia contengono molti sali minerali e proteine utili al nostro fabbisogno giornaliero. Potremo scegliere fra mandorle, noci, nocciole e altre varietà.

7) Semi oleosi. Ricchi di sostanze nutritive e omega 3 i semi di girasole, lino, chia, sono uno snack sano e ricco di benessere.

8) Gelato alla banana fatto in casa. Per prepararlo sarà semplice, basterà frullare una banana congelata e aggiungere una spolverata di cacao amaro e il dessert è pronto.

9) Barrette ai cereali. Meglio se le preparate in casa, senza aggiungere zucchero raffinato. Potrete usare del miele e dei cereali per prepararle. Qui trovate una ricetta per farle homemade al sesamo.

10) Cioccolato fondente. Purché ce lo concediamo solo ogni tanto. Un quadratino di cioccolato fondente sarà quel premio tanto meritato che non dovrà diventare un’abitudine.

E voi con cosa volete sostituire i dolci?