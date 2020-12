Sicura che la cheesecake esista solo in versione super calorica? Oggi ti ricrederai! Ecco per te una versione light a dir poco gustosa, grazie alla ricetta di healthydory_

Nulla da invidiare alle tradizionali cheesecake d’oltreoceano, questa ha davvero tutte le carte in regola per essere quella colazione perfetta che stavi cercando, quel dolce tanto atteso della domenica ma senza sentirti in colpa, un vero tripudio di dolcezza e golosità!

Ricetta cheesecake light di healthydory_

Dolce, morbida, avvolgente. La mia riuscirà a soddisfare i palati più esigenti e al primo assaggio ti trasporterà in una delle bakery di Times Square. Provare per credere. Ti farà impazzire perché è davvero troppo buona!

Ingredienti per la base

10 biscotti simil Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti

1 cucchiaino di olio di cocco

Latte parzialmente scremato senza lattosio q.b. (o quello che preferisci)

Ingredienti per il ripieno

40 gr di Philadelphia Active (o quella che preferisci)

130 gr di yogurt greco alla vaniglia

1 uovo

Aroma alla vaniglia

Aroma alla vaniglia 2 gr di amido di mais

Ingredienti per guarnire

Una manciata di lamponi freschi

2 gr di amido di mais

Acqua q.b.

Preparazione

Ho sbriciolato i biscotti secchi; in una ciotola ho aggiunto il latte, l’olio di cocco sciolto e ho formato un composto sabbioso. In uno stampo a cerniera antiaderente (diametro 10 cm) ho schiacciato il composto sul fondo. Ho riposto in frigo per un’ora. Ho preparato quindi la crema. In una ciotola ho unito philadelphia, yogurt greco, e aroma alla vaniglia.

Ho lavorato con una frusta e ho aggiunto l’uovo e l’amido di mais. Ho mescolato nuovamente. Ho versato il composto all’interno dello stampo, livellando leggermente la superficie. Ho cotto in forno statico preriscaldato a 160°C per 40’. Una volta cotta, ho lasciato raffreddare la cheesecake nel forno spento con lo sportello aperto. Ho riposto nuovamente in frigorifero per 3/4 ore. Ho preparato la coulis con una manciata di lamponi, l’amido di mais e acqua q.b.