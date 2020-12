I suoi modi da eterna bambina e il suo look da maggiorata hanno trasformato questa ragazza dal cuore puro in una moderna icona della tv trash.

La sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello è durata soltanto due settimane, quindi i suoi coinquilini l’hanno letteralmente sbattuta fuori dalla porta rossa.

Nei giorni successivi all’eliminazione affermò di essere stata esclusa dal reality a causa del troppo tempo che trascorreva ogni giorno davanti allo specchio.

Dopo quell’eliminazione questa determinata ragazza di provincia non si lasciò abbattere e dimostrò di avere tutte le carte in regola per partecipare a nuovi programmi televisivi, sempre su reti Mediaset.

Per convincere la produzione di uno show a inserirla nel cast arrivò a compiere gesti memorabili come fare il bagno nella fontana di Trevi a Roma e organizzare una piccola manifestazione con un gruppo di sostenitori davanti agli uffici della produzione. Alla fine, colpiti dalla sua determinazione, i responsabili del cast dello show la inserirono nel programma, iniziando la sua trasformazione in una vera e propria icona della trash tv.

Nel corso degli anni la ragazza ha preso parte a molti programmi di intrattenimento, reinventandosi principalmente come concorrente di reality e opinionista di salotti televisivi. Proprio nel corso dei reality è emerso il suo carattere dolce ma estremamente sincero, che non tollera il doppio gioco e che sembra legato a una visione del mondo estremamente infantile.

La maggiorata dal cuore tenero che creò il personaggio dell’eterna bambina

La sua espressione e il suo sorriso sincero sono rimasti uguali nel corso degli ultimi 15 anni, ma il suo aspetto fisico è profondamente cambiato grazie al massiccio intervento del chirurgo estetico, a cui questa showgirl si è rivolta forse troppo spesso.

L’avete riconosciuta?

Si tratta di Francesca Cipriani, la ragazza che quando entrò nella casa del Grande Fratello 2006 portava “soltanto” una quarta taglia di reggiseno. Dopo le molte operazioni per ingrandirlo oggi sventola sotto gli obiettivi e davanti alle telecamere un’indimenticabile settima taglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

Le forme esasperate del suo corpo vengono mostrate costantemente, sia sui social sia in televisione, ma Francesca Cipriani non ha mai trasformato radicalmente il suo carattere per adeguarsi ai canoni di un personaggio ammiccante e super sensuale.

L’abilità di Francesca è stata quella di riuscire a mantenere una sorta di innocenza accoppiata a un corpo da maggiorata.

A concedere ulteriore visibilità a Francesca, dopo il Grande Fratello 6, fu il programma La Pupa e il Secchione, per partecipare al quale la Cipriani organizzò il bagno nella fontana e il picchetto davanti agli uffici di cui è stato già fatto cenno.

La determinazione di Francesca ripagò profumatamente: la Cipriani vinse quell’edizione in coppia con il suo compagno di squadra Federico Bianco.

Successivamente Francesca vanne scelta per affiancare Enrico Papi nell’edizione “politicamente corretta” del programma: La Pupa e il Secchione (e viceversa).

A rimanere particolarmente impressa nella memoria dei telespettatori di Mediaset però fu la partecipazione di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. All’epoca Francesca sembrò completamente incapace di adattarsi a una vita selvaggia: si ostinava a indossare i tacchi a spillo sulla sabbia, a costo di rompersi una caviglia, non era particolarmente brava a svolgere lavori faticosi e ha dato vita in più di un’occasione a siparietti comici generati involontariamente dai suoi attacchi di panico.

Molto spesso Francesca Cipriani è stata attaccata dai suoi detrattori per essere intervenuta in maniera troppo invasiva sul suo corpo, ma come ha spiegato in più di un’occasione, Francesca ha bisogno di avere un certo aspetto per far fronte alle sue molte insicurezze.

In passato è anche emerso che Francesca ha subito un tentativo di violenza sessuale quando era ancora adolescente (aveva appena 19 anni) ed era stata presa di mira dal suo primo datore di lavoro. Successivamente ha interrotto la relazione con uno dei suoi fidanzati perché quest’ultimo si opponeva al suo progetto di entrare nel mondo della televisione commerciale: lo ha dichiarato al momento di entrare nella casa del Grande Fratello.

A livello sentimentale sembra sia attratta dagli uomini più grandi di lei (nata nel 1984). Per alcuni mesi ebbe una relazione con l’ex marito di Valeria Marini, Giovanni Cottone. Successivamente ha affermato di aver preso una grossa infatuazione per il dottor Alberico Lemme, famoso quanto contestato dietologo delle star, e infine ha affermato di essersi innamorata di Walter Nudo mentre quest’ultimo si trovava nella casa del Grande Fratello VIP. I due ebbero anche modo di dichiararsi e Francesca fece a Walter una vera e propria dichiarazione.

Più di recente è circolata la voce che Francesca Cipriani avesse avuto una relazione con Can Yaman (o almeno solo un flirt) ma, esattamente com’era successo per Walter Nudo e su un presunto flirt della Cipriani con un calciatore, molte voci sostennero che si trattasse soltanto di una storia inventata per ottenere visibilità.