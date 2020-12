Benedetta Rossi, la regina della cucina semplice, si confessa a Mattino5. ‘Non so nemmeno io come sia possibile’

Benedetta Rossi è la Youtuber più amata degli ultimi tempi in materia di cucina. Un sorriso rassicurante, un modo di cucinare semplice e alla portata di tutti, che ha fatto appassionare ancora di più le donne italiane al mondo della cucina fai da te.

Benedetta ha di certo trovato il modo giusto di appassionare i suoi follower ai suoi account social ed ai suoi programmi Tv, tanto da produrre anche libri di cucina. In edicola in questo periodo infatti troviamo il suo ‘Insieme in cucina‘, l’ultimo suo libro per le amanti delle sue ricette, ottimo regalo per questo periodo natalizio (trovate il link Amazon del libro in fondo all’articolo).

Benedetta Rossi, la confessione a Mattino5

Questa mattina Benedetta Rossi è stata ospite nel salotto di Mattino5 e, su richiesta della padrona di casa Federica Panicucci, ha raccontato al pubblico come sta vivendo questa ascesa mediatica che la vede protagonista e da cosa, secondo lei, dipenda questo immenso successo rispetto ad altre sue colleghe.

“Mi lo chiedo spesso perché mi trovo in questa bellissima avventura senza però averne capito ancora bene il motivo – dice Benedetta – e quindi anch’io mi faccio delle domande. Dico ‘Ma cos’è che funziona in tutta questa cosa che mi sta succedendo’, e penso che se mi dovessi dare una risposta dico che le persone mi vedono un po’ come la vicina di casa sempre pronta a dare una mano quando serve a essere d’aiuto. Insomma propongo queste ricette che sono sempre molto semplici alla portata di tutti, quindi diciamo che le rassicuro in cucina. La ricetta a cui sono più affezionata è la ricetta degli gnocchi perché proprio gli gnocchi sono stati la ricetta con cui mamma e nonna mi hanno portato in cucina”