Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 1° dicembre: Gemma Galgani regala la passerina a Maurizio. Biagio sceglie lei.

Oggi, martedì 1° dicembre, la puntata di Uomini e Donne inizia con la prima parte della registrazione dello scorso 21 novembre. Grande protagonista della puntata sarà Gemma Galgani che continua a dividersi tra Biagio e Maurizio.

La dama di Torino è sempre più presa da Maurizio, un cavaliere più giovane di lui che ha fatto breccia nel suo cuore. Nel frattempo, Biagio la spiazzerà decidendo di continuare a conoscere solo lei, ma cosa accadrà esattamente nella puntata del dating show in onda oggi? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne 1° dicembre: le pene d’amore di Gemma Galgani

Gemma Galgani torna al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e Donne. La dama di Torino ascolta la decisione di Biagio che, non fidandosi di Sabina che considera complice di Maria, una dama con cui usciva e che ha chiuso la loro frequentazione, annuncerà di voler portare avanti la frequentazione solo con Gemma.

La Galgani, però, si mostrerà molto presa da Maurizio con cui, al termine di una cena, gli ha regalato un vino chiamato “passerina” che scatenerà, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, l’ironia dello studio, e un bacio. Un bacio che, da ciò che scrivono le talpe del Vicolo, sarebbe stato voluto da entrambi.

Non mancheranno, nel frattempo, le battute di Tina Cipollari che non perderanno occasione per stuzzicare Gemma e commentare le pene d’amore della dama di Torino.

La puntata in onda oggi del dating show di canale 5 che ha cambiato la sigla iniziale, dovrebbe continuare con Gianluca De Matteis che, dopo una discussione con la corteggiatrice Dalila, befferà Armando Incarnato.

Marianna, giunta in trasmissione sia per conoscere il cavaliere napoletano che Gianluca, si dichiarerà per il tronista romano che apprezzerà la scelta mentre Armando chiuderà con Brunilde con cui aveva avuto diversi scontri e continuerà la sua conoscenza con Lucrezia Comanducci, la corteggiatrice tornata in studio per lui dopo l’addio di molte settimane fa.