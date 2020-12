Sandra Milo, 87 anni e un solo lenzuolo bianco addosso e le gambe scoperta in una posa sexy. La foto che ha fatto il giro del web

“Giocando con l’obiettivo fotografico“, scrive la Milo nella didascalia della sua foto repostata nel suo profilo Instagram dalla rivista Flewid.

Gambe belle in vista, colori tenui, un rossetto rosso e un sorriso invidiabile: Sandra Milo non si arrende! All’età di 87 anni mostra come essere donne mature e affascinanti al di là dell’età anagrafica.

Vediamo insieme lo scatto che la ritrae.

La foto che ha fatto il giro del web: bellezza senza età

Nuda e con le gambe in mostra, Sandra Milo, 87 anni, ha stupito tutti.

Dagli scandali amorosi, al titolo di icona del cinema e musa di Federico Fellini: Sandra ha sorpreso nuovamente tutti con la sua bellezza senza tempo e senza età. Dimostrando tramite il suo volto che la diversità è bello. La diversità è particolarità. Lo scatto, come emerge dai credits della foto è di Chiara Meierhofer Muscarà.

“Per Flewid rappresenta l’age diversity nell’industria del fashion e beauty tradizionalmente orientata ai giovani”, ha detto la direttrice Emi Marchioni che ha fortemente voluto Sandra. Fioriscono commenti positivi anche sulla sua fanpage di Instagram. Tra tanti commenti e complimenti, Sandra ha riscontrato un bellissimo successo sinonimo del fatto che la bellezza e il candore vengono premiati.

Eppure, lo scatto non è stato apprezzato e amato da tutti. Sul web si sono scatenati commenti talvolta critici secondo cui l’immagine dell’icona del cinema sarebbe stata ritoccata. Addirittura sostenendo di nascondere qualche trucco per quelle lunghe gambe “perfette”. Lei però nega tutto: “Nessun ritocco – dice la diva – le foto non sono state minimamente ritoccate come si fa di solito con Photoshop. Tutta roba naturale”.

Eppure fra tanto trambusto la Milo con la sua bellezza fluida e il suo messaggio di age diversity ha centrato ancora una volta l’obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

Ancora un esempio di body positivy che si aggiunge a quello di Pink, Chiara Ferragni e Arisa e che stavolta ci ricorda come l’età in fin dei conti è solo un numero.