Classe 1972, questa presentatrice italiana è stata una delle ragazze più belle e sexy della TV tra gli anni Novanta e Duemila. Oggi è mamma di due figli e ha una famiglia allargatissima.

Sulla Rai è approdata al fianco di Gigi Sabani nella conduzione di un divertente programma di giochi di abilità a squadre, poi è passata in Mediaset diventando il volto di molti programmi pensati per un pubblico giovane.

Ammirata sia per la sua bellezza sia per la sua grande simpatia, diventò un vero e proprio sex symbol italiano posando per vari calendari per soli uomini che la resero enormemente famosa.

Uno dei suoi punti di forza sono le lunghissime gambe che fin da subito attirarono l’attenzione dei suoi ammiratori ma che, secondo il suo attuale marito sono storte!

Nell’ultimo periodo della sua carriera si è data alla conduzione di vari reality show, uno dei quali in particolare è stato uno dei più difficili della televisione italiana dal punto di vista della conduzione, poiché si verificarono vari problemi legali sollevati da una delle concorrenti e che si protrassero per mesi in una polemica apparentemente infinita.

Recentemente è stata coinvolta in prima persona in una storia di tradimenti veri o presunti e, secondo fonti informate dei fatti, sarebbe stata la causa della definitiva separazione di una delle coppie più amate dello spettacolo e dei social italiani.

La presentatrice che posò per i primi calendari sexy

Da giovane, quando partecipava ai primi provini, era già una bellezza esplosiva: chioma bionda e leonina, labbra naturalmente piene e un paio di lunghissime gambe che avrebbero fatto la sua fortuna.

Qualche anno prima del set fotografico in costume a cui fa riferimento questa fotografia, però, la ragazza destinata a diventare una presentatrice molto sexy era molto diversa.

Come tutte le ragazze degli anni Ottanta indossava colori sgargianti, rossetti vistosi e acconciature voluminose, decorate da grossi accessori.

Come tutti i ragazzi di quel periodo non riuscì a sottrarsi nemmeno alle casacche di acetato che occupavano gran parte dei guardaroba di quegli anni.

Di padre triestino e di madre foggiana, da ragazza ha sempre amato la neve, come testimonia questa fotografia in tenuta da sci con tanto di fascia di lana per tenere al caldo la fronte.

L’avete riconosciuta?

Si tratta di Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici televisive più amate degli ultimi anni e una delle donne di punta delle reti Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Oggi Alessia ha 48 anni ma è ancora una donna bellissima e perfettamente in forma, nonostante le due gravidanze che ha affrontato nel 2001, quando è nato Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, e nel 2011, quando è nata Mia Facchinetti, figlia di Francesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Mia assomiglia davvero tantissimo alla sua mamma e le due sono molto legate. Qualche tempo fa Alessia venne criticata per la scelta di non mandare Mia a scuola, preferendo farla studiare con professori privati.

Anche il padre della bambina, Francesco Facchinetti, ha appoggiato la decisione e ha sempre sostenuto tutte le scelte di Alessia per quanto riguarda l’educazione di Mia.

I due sono rimasti in ottimi rapporti, così come sono rimasti in ottimi rapporti anche Alessia e Simone Inzaghi, la cui relazione è finita nel 2004.

Alessia è sempre stata molto orgogliosa della sua famiglia allargata, con la quale trascorre spesso le vacanze estive e anche molte altre occasioni di svago.

Per quanto riguarda invece la vita professionale, Alessia ha legato il suo nome all’Isola dei Famosi, che ha condotto ininterrottamente dal 2015 al 2018. Anche Le Iene è un programma molto legato all’immagine di Alessia, la quale partecipò insieme a tutti gli altri inviati e presentatori anche al ricordo di Nadia Toffa, organizzato dai colleghi della giornalista in occasione dell’anniversario della sua morte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Nel 2014 Alessia ha sposato l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi e i due sembrano estremamente felici e complici. Addirittura la presentatrice definì i giorni del suo matrimonio i più belli e divertenti che avrebbe mai potuto desiderare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Purtroppo ad oscurare la felicità della coppia sono arrivate le voci sulla presunta relazione con Stefan De Martino. I due sarebbero diventati “amici” in maniera particolare durante l’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, quella passata alla storia per il cannagate che costrinse Francesco Monte a lasciare il programma per evitare problemi alla trasmissione.

A quanto hanno rivelato diverse fonti giornalistiche, Belen Rodriguez avrebbe scoperto anni dopo il tradimento di Stefano con Alessia, proprio nel periodo in cui lei e il suo ex marito si erano riavvicinati nel tentativo di ricostruire la famiglia.

La Marcuzzi ha sempre negato ogni coinvolgimento sentimentale con De Martino, che all’epoca era il suo inviato in Honduras. A crederle davvero sono stati in pochi …

Mentre Alessia recupera la sua serenità familiare e continua a portare avanti i suoi impegni professionali, però, c’è sicuramente ancora qualcuno che conserva gelosamente i calendari di questa presentatrice italiana (ancora) super sexy.

Tra l’altro, all’epoca la presentatrice affermò che, se fosse dipeso da lei, avrebbe scattato calendari tutti gli anni, dal momento che nuda si trova perfettamente a suo agio. Forse ora, a quasi 50 anni, il suo pensiero in merito alla nudità così esibita è un po’ cambiato.