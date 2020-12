Maradona e Heather Parisi amanti? Fan racconta tutto al figlio di lei

Maradona e Heather Parisi sono stati amanti? Una fan ha insinuato il dubbio al figlio di lei e la showgirl ha vuotato il sacco pubblicamente.

Maradona ci ha lasciato in questi giorni, creando un enorme dolore e vuoto nel cuore dei cittadini di tutto il mondo. Oltre ai tanti messaggi di affetto e condoglianze, non sono mancate anche tante polemiche. Non solo per quanto riguarda la vita del calciatore, e quella dei membri della sua famiglia, ma anche su tutte quelle persone che lo avrebbero frequentato durante il corso della sua vita.

E’ il caso di Heather Parisi, che in queste ore è stata accusata di essere l’amante del calciatore, mentre quest’ultimo era sposato, Tale notizia, ovviamente, non è mai stata confermata dai diretti interessati, ma lui durante il corso delle sue ospitate in tv non aveva mai negato in passato di avere un certo interesse nei confronti della showgirl, ma non si è mai saputo se il rapporto tra i due è andato ben oltre la sfera lavorativa e non se ne vede il motivo per cui tirare fuori questa faccenda a distanza di anni, ma un utente della rete ha pensato bene di farlo e non scrivendo il suo parere, ma facendolo nel mondo più infimo e cattivo possibile. Che cosa ha fatto?

Questa persona, una donna, ha pensato ben di scrivere al figlio di Heather di soli 10 anni, raccontandogli, secondo le sue convinzioni, di come sua madre, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo intimo, fosse la madre di un uomo sposato.

Heather Parisi è stata accusata di essere l’amante di Maradona nel modo più brutto possibile, ma la showgirl ha subito difendersi nel migliore dei modi, sbugiardando pubblicamente l’utente in questione.

Heather Parisi sbugiarda la fan su Instagram: la verità su Maradona

Heather Parisi, come anticipato, ha voluto sbugiardare pubblicamente l’utente che si è permessa di scrivere a suo figlio Dylan, di soli 10 anni, muovendo accuse che non hanno né capo né coda e che non sono di certo degne di essere riportati ad un bambino, mancando non solo di eleganza ma anche di sensibilità e tatto, ma la showgirl sa difendersi bene e su Instagram ha raccontato tutta la verità tra lei, quest’utente, e Maradona.

“Mio figlio Dylan Maria ha soltanto 10 anni e dopo aver letto il messaggio che trovate allegato in foto, è venuto da me chiedendomi come fare a capire quando qualcuno ci sta raccontando la verità oppure se ci sta mentendo” ha esordito la showgirl. “Io gli ho risposto che diffido di chiunque si vanti di dire la verità, perché questa è soltanto una scusa che usano gli ignoranti per poter dimostrare tutta la loro mancanza di immaginazione” ha proseguito la Parisi. “La verità, qualora esista davvero, non va in alcun modo enunciata, ma in caso dimostrata” ha aggiunto, facendo riferimento al suo presunto flirt con il calciatore, di cui sono uscite altre clamorose rivelazioni sulla sua morte.

“Non possiamo mai avere alcuna certezza e nemmeno raccontare di averla vissuta” ha poi proseguito. “La verità è come una coperta che ti lascia scoperti i piedi tu continui a spingere, la tiri per coprirli ma poi ti scopre il viso“ ha raccontato. “Questo non basta, ma arrivi ad un punto in cui ala fine ti tocca decidere essa cosa sia” ha continuato Heather Parisi su Maradona. “Tutti noi dovremmo ricordare che quando si parla con un bambino è come se si scrivesse su un pezzo di carta bianco“ ha poi concluso. “C’è chi sceglie di arricchirlo con sentimenti positivi e c’è chi invece opta per imbrattarlo con tinte ricche di perfidia” ha aggiunto. “Io non ho dubbi come lo ha scritto questa signora”.

Heather Parisi ha rotto il silenzio su Maradona, tra l’altro il suo omaggio al Grande Fratello Vip ha indignato il pubblico, mettendo anche a tacere qualcuno che non si sa per quale motivo si è sentito la briga di poter entrare nel suo privato e di poter parlare ad un bambino di 10 anni con cui nulla ha a che fare con questa storia. Heather ha asfaltato l’utente in questione e forse, a modo suo, gli ha dato una lezione di vita, rendendo pubblico il suo nome. Magari, la prossima volta che vorrà far una cosa del genere, penserà bene prima di agire e di approcciarsi ad un bambino così piccolo in questo modo.