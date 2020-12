Ieri sera, lunedì 30 Novembre, Enock, fratello di Mario Balotelli, è stato eliminato dal gioco. Oggi arriva finalmente la reazione di Giorgia, la sua fidanzata, dopo le rivelazioni al GF di Selvaggia Roma su un possibile tradimento

Ieri sera al Grande Fratello Vip, abbiamo assistito all’inaspettata eliminazione dal gioco di Enock, fratello di Mario Balotelli. Il ragazzo non è mai troppo spiccato nelle dinamiche del gioco, a causa del suo carattere molto introverso e riservato.

Solo negli ultimi giorni, grazie all’entrata in gioco di Selvaggia Roma, i telespettatori hanno potuto capire di più del suo carattere, proprio per via delle scottanti rivelazioni della ragazza su un presunto flirt avuto con Enock questa estate, quando era già fidanzato con la sua attuale compagna Giorgia.

Enock ha sempre negato la liaison con la Roma, anche se nei salotti televisivi in questi giorni non si è parlato altro che del suo possibile tradimento, e di quanto, secondo l’opinione pubblica, a mentire tra lui e Selvaggia fosse proprio il calciatore.

Enock esce dalla casa, l’inaspettata reazione di Giorgia, la sua fidanzata

In molti attendevano, dopo l’uscita di ieri dal gioco, la reazione della compagna di Enock, Giorgia, dopo le scomode rivelazioni fatte da Selvaggia in diretta nazionale. Tale tesi fu sostenuta anche da un suo amico che, da Barbara d’Urso, spiegò come i racconti scioccanti della Roma fossero del tutto veritieri, aggiungendo inoltre che un amico di Enock, sposato con figli a suo dire, lo avesse corteggiato ed invitato in albergo per passare la notte insieme.

Le aspettative di molti probabilmente saranno però deluse da Giorgia: in parecchi infatti credevano che la fidanzata di Enock, fuori dai riflettori, prendesse dei provvedimenti col suo compagno, ed invece una storia postata dai due smentisce ogni tipo di crisi.

Giorgia ed Enock infatti si mostrano felici in uno screen fatto da una videochiamata con Gabriele Parpiglia, sotto cui scrivono ‘Happy Love’, come potete vedere nella foto qui sotto. Dunque Giorgia ha deciso di credere ad Enock? E cosa succederà quando Selvaggia uscirà dalla casa e potrà mostrare gli screen di cui parla con i messaggi di Enock? Non ci resta che attendere!