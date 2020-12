Francesca Cipriani: grave insinuazione sulla Gregoraci a Pomeriggio 5

Francesca Cipriani, ospite di Pomeriggio Cinque, ha fatto una grave e pesante insinuazione su Elisabetta Gregoraci.

Francesca Cipriani è stata oggi una delle opinioniste di Pomeriggio 5, storico programma condotto da Barbara d’Urso che da anni fa compagnia a milioni di italiani.

La bionda opinionista, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, non è di certo passata inosservata tra i suoi colleghi, in quanto è tornata a parlare del suo rapporto, non proprio idilliaco, con Elisabetta Gregoraci, facendo una pesante e grave insinuazione su di lei. Che cosa ha rivelato?

Francesca ha accusato la conduttrice di averle rubato il lavoro a Made in Sud, in quanto lei avrebbe superato tutti i provini per condurre il programma comico nel 2012, tant’è che gli autori avrebbero anche iniziato a lavorare i testi da poter portare in puntata ed era a un passo dal firmare il contratto, ma improvvisamente all’ultimo secondo avrebbero optato per scegliere Elisabetta.

“Lei non ha nemmeno fatto il provino“ ha tuonato Francesca delusa, rivelando anche che la conduttrice le avrebbe impedito di partecipare ad un evento organizzato da lei in Sardegna. “I miei amici potevano entrare, invece io no” ha confidato. “Mi hanno detto che c’era un problema con la mia persona“ ha concluso amareggiata.

Francesca Cipriani ha fatto una grave insinuazione su Elisabetta Gregoraci a Pomeriggio 5, affermando non solo che la conduttrice le avrebbe rubato il lavoro ma che non avrebbe nemmeno sostenuto il provino per poter condurre il programma, ora al timone di Stefano De Martino.

Barbara d’Urso blocca Francesca Cipriani: “Non può essere”

Barbara d’Urso ha immediatamente bloccato la sua ospite in studio, affermando che non crede assolutamente che l’ex di Flavio Briatore non abbia sostenuto, ma che semplicemente gli autori del programma, come spesso accade, abbiano cambiato idea all’ultimo minuto, scegliendo Elisabetta Gregoraci piuttosto che lei.

“No, Barbara. Io feci anche l’errore, ero più giovane ed inesperta, di raccontare tutto all’epoca“ ha poi ripreso il discorso Francesca Cipriani. “Per questo motivo lei non mi ha voluto far partecipare all’evento, dicendo che c’era un problema con me” ha concluso. “Beh, se la festa era sua aveva tutto il diritto di invitare chi voleva e chi no Francesca” ha replicato la conduttrice a Pomeriggio Cinque, prendendo le difese di Elisabetta Gregoraci, che qualche ora fa ha sparlato di Giulia Salemi, ma l’opinionista non è sembrata essere convinta della risposta ricevuta ed ha continuato ad essere del suo pensiero, com’è giusto che sia.

Francesca Cipriani a Pomeriggio 5 non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione per quanto successo, ma fortunatamente la vita le ha presentato altre occasioni ed anche se non è riuscita a condurre a Made in Sud è riuscita a prendere parte a svariate trasmissioni.