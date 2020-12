Dramma per Fedez e Chiara Ferragni. Lui: “Mi sudano le mani”

Momenti di paura per Fedez e Chiara Ferragni che, come annunciato sui rispettivi profili social, se la sono vista brutta.

Fedez e Chiara Ferragni amano condividere tutto ciò che gli accade con i loro fedeli sostenitori. Poca importanza che siano momenti belli o brutti, la coppia, una delle più amate, e criticate, degli ultimi tempi, ama condividere gli stralci della loro vita quotidiana sui rispettivi profili social. Per questo motivo non poteva di certo mancare una confessione su un momento drammatico che la coppia ha vissuto. Che cosa è successo?

Chiara Ferragni e Fedez sono rimasti bloccati in ascensore e il rapper, che è stato il protagonista di alcune forti affermazioni di Corona, non ha nascosto di aver vissuto attimi di terrore in quei momenti in cui sono stati rinchiusi. “Mi sono sudate le mani“ ha raccontato nervoso in una clip che ha caricato nelle stories di Instagram.

Fedez e Chiara Ferragni bloccati in ascensore: “Stavamo ballando”

Fedez, dopo aver comunicato di essere rimasto bloccato in ascensore con sua moglie Chiara Ferragni, ha rivelato che stavano girando un video, caricato anch’esso sui rispetti profili Instagram, in cui stavano ballando.

Probabilmente i passi fatti durante la registrazione della clip sono stati piuttosto forti e pesanti, tanto da far rimanere i due bloccati in ascensore. Fortunatamente però l’incubo dei Ferragnez è durato poco e sono riusciti ad uscire subito dal mezzo che li stava trasportando. Anche se, bisogna dirla tutta, Chiara è apparsa piuttosto tranquilla, al contrario di suo marito, che si è ritrovato al centro dell’ennesima polemica, che si è mostrato visibilmente nervoso e preoccupato da quanto accaduto, ma tutto è bene ciò che finisce bene.

Fortunatamente la coppia era da sola e con loro non c’era il piccolo Leone Lucia, che ha evitato di pendersi un brutto spavento a causa dell’incidente in ascensore che hanno vissuto i suoi genitori.

Chiara Ferragni e Fedez, subito dopo essere rimasti bloccati in ascensore, hanno però subito ripreso la loro vita di sempre, scegliendo di sottoporsi al tampone per verificare la loro positività o meno al virus che da qualche tempo a questa parte sta facendo piegare il mondo intero.