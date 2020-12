Scopri come sarà il mese di Dicembre per i vari segni dello zodiaco.

Oggi siamo entrati nel mese di Dicembre. Mese che sa di feste, di famiglia e che spesso pone a farsi qualche domanda sul proprio vissuto e sul futuro. Oltre ad introdurre l’inverno, Dicembre funge spesso e volentieri da riepilogo per gli anni passati, portando in modo più deciso che mai verso tutto ciò che è ancora in divenire. Si tratta, insomma, di un mese importante, sia dal punto di vista pratico che interiore. Un mese che può aiutare a crescere, a conoscersi meglio e a vivere in modo particolare tutto quello che arriva.

Oggi, quindi, cercheremo di capire come sarà vissuto questo mese così particolare dell’anno e che quest’anno lo è forse ancora di più. Andiamo quindi alla scoperta del mese di Dicembre e di come si presenterà per i vari segni dello zodiaco.

Come sarà il mese di Dicembre per i segni dello zodiaco

Ariete – Un mese di nuova energia

Dopo il periodo di stasi vissuto attraverso Novembre, il mese di Dicembre giunge a portare una nuova carica di energia. Chi ha avuto modo di riflettere su se stesso e di capire davvero ciò che desidera, potrà quindi lanciarsi in nuovi progetti ed iniziare a vagliare tutto ciò che vorrà fare non solo nei prossimi 31 giorni ma anche per tutto il 2021. La carica sarà il motore portante dei nativi del segno che avranno così modo di ritoccare tutto ciò che non gli piace, riuscendo finalmente a vivere a pieno anche quelle situazioni che prima gli sembravano solo di contorno. Ciò che conta è non avere fretta ma agire con calma e approfondire ogni questione senza lasciare nulla in sospeso. La superficialità, ora come ora, non è un lusso che ci si può concedere.

Toro – Un mese di equilibri

I nativi del segno zodiacale del Toro arrivano da una serie di progetti avviati in un momento storico sicuramente non facile. Ciò ha generato in loro una certa ansia che è giunto il momento di scacciare, affrontando la situazione in modo eroico. Per i nativi del segno, solitamente bisognosi di punti fermi e di routine, Dicembre sancirà un percorso in cui imparare a gestire nuovi equilibri. Mostrarsi elastici e lavorare in tal senso segnerà infatti un percorso di crescita importante ed in grado di regalare nuovi punti di vista. Tutto sommato, se ci si arrenderà alla consapevolezza di dover improvvisare sempre un po’ e di doversi adattare al nuovo, le cose andranno meglio del previsto. E ciò garantirà una sicurezza in più che si andrà ad unire alla consapevolezza che anche in mezzo all’ignoto, con la giusta grinta si può ottenere ciò che si desidera.

Gemelli – Un mese ricco di strade nuove da esplorare

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli si troveranno a prolungare quanto avviato nel mese di Novembre. La fame di novità non si è ancora saziata e pertanto molti di loro avranno modo di avanzare e di portare avanti progetti diversi. Le strade da esplorare saranno diverse e i nativi del segno avranno finalmente modo di concentrarsi su tutte o quanto meno su quelle che riterranno di loro interesse. Ciò li aiuterà a sentirsi più vivi ed energici che mai. E la cosa gioverà sia al loro umore che al rapporto che hanno con se stessi. Qualunque strada sceglieranno di intraprendere avrà infatti il sapore del nuovo nonché la capacità di offrirgli nuove esperienze sulle quali fortificarsi e crescere. Cosa che gli tornerà utile per il nuovo anno.

Cancro – Un mese in cui vivere una leggera schiarita

Non si può dire che il periodo fatto di stop e di tensioni sia del tutto giunto al termine. A differenza dei mesi precedenti, però, Dicembre offre l’opportunità di una certa schiarita. I nativi del segno zodiacale del Cancro si troveranno infatti a vivere un periodo ancora turbolento ma ne quale riusciranno finalmente ad apprendere diverse cose. A ciò si unirà la possibilità di andare incontro a strade nuove sulle quali riflettere prima di intraprendere qualcosa di nuovo. Un momento che si presenterà verso la fine del mese e che consentirà ai nativi del segno di concentrare le energie tenute a freno in questo lungo periodo per dare finalmente il meglio di se.

Leone – Un mese un po’ insolito

Ebbene si, il mese di Dicembre per i nati sotto il segno zodiacale del Leone sarà un mese diverso dagli altri. Se da un lato continuerà la scia di situazioni interessanti da vivere e di progetti da avviare, dall’altro ci sarà qualche tensione in famiglia. Nulla di grave, a patto di affrontare ogni problema con la giusta energia e con tanta voglia di risolverlo. Detto ciò, il periodo delle feste sarà vissuto con uno spirito diverso e figlio di quanto accaduto nel corso dell’anno. Diverso, però, non significa necessariamente meno bello. Con un po’ di impegno, infatti, i nativi del segno potranno far pace con la parte di loro che è cambiata rispetto a prima ed introdurre quella nuova nella loro quotidianità. E tutto giusto in tempo per vivere al meglio l’atmosfera delle feste.

Vergine – Un mese introspettivo

Anche se i nativi del segno zodiacale della Vergine non sono soliti a lasciarsi andare all’introspezione, il mese di Dicembre donerà loro qualcosa di magico. Riusciranno infatti a cogliere alcuni spunti sui quali riflettere al fine di vivere meglio e di cambiare quei modi di fare che spesso interferiscono con la loro vita. Così facendo, la fortuna che ha caratterizzato il mese di Novembre potrà estendersi a quello appena iniziato. E tutto avendo modo di cambiare in positivo il loro modo di agire. Cosa che li porterà ad aprirsi al nuovo mese e a quelli successivi con la giusta predisposizione d’animo.

