Coronavirus Italia, bollettino di oggi 1° dicembre: tutti i numeri

Torna l’appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 1° dicembre 2020: i numeri ufficiali e le ultime notizie

Analizziamo insieme anche oggi, martedì 1° dicembre, la situazione legata al Coronavirus in Italia.



Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco superiore alle 16mila unità: un numero ancora decisamente troppo alto.

E intanto continuano i controlli a tappeto dei Nas che nell’ultima settimana hanno passato al setaccio quasi 300 aziende e laboratori di analisi, sia privati che convenzionati. Nel mirino eventuali irregolarità legato ai tamponi per testare il Coronavirus.

Per questo sono state contestate 94 violazioni penali ed amministrative in 67 centri, per una somma di 145mila euro in sanzioni pecuniarie. Le motivazioni? Mancata autorizzazione allo svolgimento dei tamponi ma anche omessa oppure ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi cliniche.

Coronavirus, bollettino del 1° dicembre: contagiati, dimessi e decessi

Andiamo a leggere prima i dati nazionali, con il numero totale dei casi di oggi, dei dimessi e dei ricoverati. Intanto per fare un raffronto concreto i casi Coronavirus in Italia di ieri erano questi.

Totale casi: 19.350 contagiati

Tamponi: 182.100 tamponi

Tasso di positività: 10,6% (-1,9%)

Morti: 785 morti

Dimessi/Guariti: 27088 guariti



Ricoverati: -376 ricoveri

Terapie intensive: -81 terapie intensive

Coronavirus, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Scendiamo nel dettaglio analizzando il dato su tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

Ecco le cifre dei nuovi casi per ogni regione:

Lombardia: +4.048

Veneto: +2.535

Emilia Romagna: +1.471

Piemonte: 1.617

Campania: +1.113

Lazio: +1.669

Toscana: +658

Sicilia: +1.399

Liguria: +339

Puglia: +1.659

Friuli Venezia Giulia: +736

Marche: +337

Abruzzo: +396

Umbria: +144

P.A. Bolzano: +94

Sardegna: +420

P.A. Trento: +156

Calabria: +318

Valle d’Aosta: +25

Basilicata: +163

Molise: +60