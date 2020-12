Cena con piatto unico: merluzzo e ceci in guazzetto. E dolce finale

By

Ecco la cena che cercavi. Piatto unico composto da merluzzo e ceci in guazzetto. E per chiudere in bellezza un dessert finale.

Per stasera a cena vi proponiamo un piatto unico che non necessita di altre portate perché ha tutto quello di cui avete bisogno dal punto di vista nutrizionale.

L’abbinamento tra pesce e legumi poi è un classico della cucina. I due ingredienti infatti si sposano benissimo tra di loro fornendo tutto ciò che è necessario per una cena all’insegna del benessere.

Inoltre, se volete completare il pasto in bellezza vi forniamo un’idea per concludere la vostra cena con un dessert da leccarsi i baffi e non troppo pesante così da permettervi sonni tranquilli.

Menù composto da piatto unico e dessert: leggeri ma con gusto

Chi l’ha detto che a pranzo e a cena bisogna mangiare sempre il primo, il secondo e il dessert? Se desiderate provare un piatto che contiene in sé tutte le sostanze nutritive di cui avete bisogno, senza dover impegnarvi troppo in cucina, ecco l’idea giusta per voi.

Il merluzzo con ceci in guazzetto rappresenta un’alternativa per una cena all’insegna del cibo sano ma gustoso. Se poi arricchirete il vostro piatto con del pane tostato potrete davvero essere a posto e non necessitare di altre portate.

Specie se di sera preferite stare leggeri senza appesantirvi con quantità eccessive di cibo e piatti ricchi di grassi e condimenti.

Se siete golosi però non vi faremo rinunciare ad un dolcetto. Quindi chiuderemo il nostro menù con un dessert facile, leggero ma delizioso.

Merluzzo con ceci in guazzetto

Pochi e semplici ingredienti per creare un piatto dal sapore delicato ma saporito allo stesso tempo. Potrete utilizzare sia del merluzzo fresco che quello surgelato. Per i ceci potrete lessarli il giorno precedente o utilizzare quelli precotti.

Inoltre vi serviranno i pomodori secchi, altrimenti sostituiteli con delle olive nere. Per condire dell’olio evo, e poi origano, sale, prezzemolo e pepe. Quindi per preparare questa gustosa ricetta vi basterà seguire il tutorial qui sotto.

Dessert: cheesecake light di ricotta al limone senza cottura

Dopo aver mangiato un piatto a base di pesce, un dessert al limone è ideale per sgrassare la bocca. In questo caso, oltre al classico sorbetto al limone, di cui vi avevamo fornito la ricetta, vi proponiamo una cheesecake light di ricotta al limone.

Un dolce facile da preparare e senza cottura. Accontenterete i palati di tutta la famiglia in maniera sana e gustosa. Usando infatti la ricotta e lo yogurt greco non appesantirete il vostro dessert che sarà leggero e squisito al primo assaggio.

A questo punto scopriamo subito come preparare questa deliziosa torta light grazie al video qui sotto.

E se questa cena all’insegna della leggerezza ti è piaciuta ti invitiamo anche a guardare come preparare un pranzo veloce per essere a tavola in 15 minuti.