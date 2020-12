Carlo Conti annuncia in diretta la sua novità professionale nel programma di Antonella Clerici: “Lo farò con Mara Venier”.

Carlo Conti fa un annuncio in diretta nella puntata trasmessa il 1° dicembre del programma di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno”, in onda tutti i giorni su Raiuno e coinvolge Mara Venier.

In collegamento dalla propria casa dove ha trascorso anche l’isolamento dopo essere risultato positivo al covid, Conti è stato ospite della prima puntata del mese di dicembre dell’amica Antonella Clerici a cui ha annunciato uno dei suoi prossimi impegni professionali che dividerà proprio con Mara Venier.

L’annuncio di Carlo Conti in diretta: “A maggio serata speciale per Lo Zecchino d’oro con Mara Venier”

Dopo aver aperto la puntata del 1° dicembre con un annuncio riguardante il proprio compleanno, Antonella Clerici si è collegata con Carlo Conti.

“Prima di tutto complimenti per questo spazio, sono stato il primo a farti gli auguri. Poi complimenti per The Voice Senior e, infine, auguri in anticipo per il tuo compleanno”, esordisce così il conduttore toscano.

Dopo aver provato “Sono vicino al cento per cento. Fate attenzione. Mi raccomando, stiamo attenti perchè il virus esiste, non è andato via. Teniamo sempre la mascherina perchè è una brutta bestia“, spiega Conti.

Il conduttore, poi, commenta la decisione della Rai di annullare Lo Zecchino d’Oro, impegno che avrebbe dovuto dividere con l’amica Mara Venier.

“Non ci sarà per questi motivi. E’ impossibile fare arrivare i bambini da tutta Italia, i genitori. Allora il cd con le canzoni uscirà la prossima settimana e ci sono degli autori particolari. C’è una canzone di Paolo Belli, una con Tricarico e Leonardo Pieraccioni”, svela Conti.

Poi l’annuncio di una serata speciale dedicata allo Zecchino che si terrà a maggio e che condurrà sempre con Mara Venier: “Faremo un’unica serata, una grande festa, a maggio, sempre con Mara Venier. Non sappiamo ancora dove anche se probabilmente la faremo a Bologna”, conclude il conduttore toscano che esorta così tutti alla prudenza e al rispetto delle regole in vista delle festività natalizie.