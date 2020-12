Belen Rodriguez perde la calma: botta e risposta di fuoco con i fan

Belen Rodriguez ha perso la calma con una fan. Le due hanno avuto un botta e risposta di fuoco sui social, che non è passato inosservato.

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del mondo della cronaca rosa. Da sempre, infatti, fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, è stata il soggetto preferito dei paparazzi e continua ad esserlo tutt’ora. Anche se con l’avvento dei social e la stessa ex di Stefano De Martino a rendere noto il tutto, in modo tale da essere in prima linea con il suo fedele pubblico, raccontando loro la verità dei fatti piuttosto che farla distorcere dai fotografi che come unico scopo hanno quella di immortalarla nell’ennesimo scoop.

Purtroppo questo modo di fare, molto apprezzato dai fan, non è esente da critiche. Tant’è che nelle scorse ore Belen ha pubblicato una serie di scatti che la immortalano accanto al suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, ma questi non sono stati tutti apprezzati dal popolo della rete, come il loro primo bacio in pubblico, e le critiche non sono mancate.

Una fan, infatti, ha sottolineato come dalla storia con Stefano De Martino le abbia avuto più conoscenze, evidenziandolo di certo non come una buona capacità nel saper voltare pagina. “Ma quanto dura?” ha chiesto in maniera provocatoria un’utente della rete, ma la risposta di Belen non è tardata ad arrivare. “Il tuo ragazzo? Se non lo sai tu!“ ha replicato, non mandandole di certo a dire. O ancora: “A te serve un cagnolino, non un uomo, che sta con te 24 ore su 24“ ha scritto un’altra fan. “Ciò che è destinato a te, troverà il modo di raggiungerti! Stai attenta perché la cattiveria ti tornerà in cul*!“ ha replicato lei senza troppi giri di parole.

Il botta e risposta di fuoco tra Belen Rodriguez e la fan non è di certo passato inosservato e molti utenti si sono schierati dalla parte della modella, tra cui suo fratello minore Jeremias.

Belen Rodriguez ritrova la felicità con Antonino: le parole di Jeremias

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Jeremias Rodriguez non ha potuto fare a meno di notare quanto sua sorella sia diversa, in positivo, da quando ha iniziato la sua relazione con Antonino Spinalbese, sottolineando come dopo tanto dolore anche lei sia riuscita a trovare la felicità e la serenità di cui tanto era alla ricerca.

“Sono felice di vederti trattata con amore” ha scritto il fratello minore di Belen Rodriguez, che da qualche tempo sembrerebbe aver trovato anche lui una certa stabilità nella sua vita sentimentale. “Come tu meriti di essere trattata” ha aggiunto, facendo anche intendere che oltre ad un messaggio di dolcezza per sua sorella, dietro queste parole si celi anche una sorta di frecciata nei confronti di Stefano De Martino, facendo intendere che quest’ultimo non l’abbia trattata con rispetto e come meritava in passato, ma quest’ipotesi non sarà mai confermata o smentita dal diretto interessato, visto che della sua vita privata preferisce non parlare, concentrandosi piuttosto sulla sua carriera.

Belen, che di recente è stata criticata da Rocco Siffredi, sembra essere davvero molto presa da Antonino Spinalbese, a differenza degli altri uomini con cui aveva instaurato un certo legame, tant’è che non di rado gli scrive dolci dediche sul suo profilo Instagram, come ad esempio questa, la più recente:

“Che cos’è un abbraccio? E’ una dimostrazione d’affetto, che consistente nell’accogliere o nell’attrarre l’altra persona fra le proprie braccia“ ha scritto sognante la Rodriguez, rendendo chiaro come il sole che la sua relazione procede a gonfie vele e di guardare ancora una volta indietro, rivolgendo lo sguardo al suo doloroso passato, non ne vuole proprio sapere. Ora ha trovato la felicità e non vuole per nessun’altra ragione al mondo lasciarsela sfuggire, concentrandosi soltanto su quello che la fa stare bene e nient’altro. Il resto è tutto relativo. O quasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen e Antonino sono più innamorati che mai e anche Stefano De Martino sembrerebbe aver votato pagina al fianco della sua nuova fiamma. Insomma, la storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani è purtroppo giunta al capolinea e i due sembrano essere più distanti che mai. L’ex coppia però, dopo una separazione turbolenta, sembrerebbe aver trovato un certo equilibrio per garantire al piccolo Santiago un rapporto civile, in modo tale da non contaminare in qualche modo la sua serenità, che rimane il loro obiettivo principale.