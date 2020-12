Beatrice Valli e Marco Fantini allargano ancora la famiglia. “Benvenuto Olaf”, annuncia l’ex tronista di Uomini e Donne.

Marco Fantini e Beatrice Valli allargano ancora la famiglia. Nessun figlio in arrivo, ma la coppia di Uomini e Donne che vive con tre bambini e due cagnolini, ha deciso di accogliere in casa un altro cucciolo.

Dopo le parole di Beatrice che, nel presentare il neo arrivato ai suoi followers ha anche lanciato un messaggio a Fantini, è stato Marco a dare il benvenuto ad Olaf in famiglia. Tre cuccioli con cui Alessandro, Bianca e Azzurra potranno crescere e giocare imparando così l’amore e il rispetto per gli animali.

“La family si allarga ❤️Benvenuto Olaf”, scrive l’ex tronista di Uomini e Donne.



Beatrice Valli, richiesta a Marco Fantini: “Quando il quarto bambino?”

Mamma di Alessandro, nata da una relazione precedente e di Bianca e Azzurra, nate dalla sua bellissima storia d’amore con Marco Fantini di cui si è innamorata durante la sua avventura da corteggiatrice a Uomini e Donne, sarebbe pronta ad allargare ancora la famiglia con il quarto bambino e il quarto cagnolino.

“Siamo a quota 3 cani e 3 bambini 😂 Marchini il quarto bambino e il quarto cane quando?”, scrive la Valli su Instagram.



La coppia, dopo essersi innamorata nel programma di Maria De Filippi, non ha perso tempo andando immediatamente a convivere e creando una splendida famiglia pur essendo giovanissima. Beatrice che presto diventerà nuovamente zia della bambina che aspetta la sorella Ludovica Valli, dunque, sarebbe pronta ad avere il quarto figlio.

La coppia, però, è anche impegnata nella preparazione del matrimonio. La coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo anno come ha spiegato la stessa Beatrice sui social.

“Avremo tempo di festeggiare in un secondo momento. Solo allora potremo festeggiare davvero senza aver limiti e vivendo appieno quel giorno. Non sarebbe stato un matrimonio vissuto appieno e felice, mai avrei potuto pensare di festeggiare un momento così speciale in un anno così triste per tutto il mondo. Per rispetto di quest’anno abbiamo quindi deciso di rinviare all’anno prossimo il nostro matrimonio. Sono contenta perché sarà ancora più magico: non saranno solo 2 cuori a portarci le fedi ma saranno 3”.