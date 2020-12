Alberto Matano, fuori onda su Mara Venier: lei sente tutto e lo smaschera

Alberto Matano commette una gaffe su Mara Venier durante un fuori onda de La vita in diretta. Lei sente tutto e reagisce così.

Alberto Matano ha ospitato Mara Venier nella puntata del 1° dicembre de La vita in diretta, il programma che conduce dal lunedì al venerdì su Raiuno. Il giornalista e la conduttrice, sabato 5 dicembre, in seconda serata, condurranno il Premio Agnes 2020. Un impegno che avrebbe rovinato il weekend di Alberto Matano che pensava di avere un giorno libero in più.

Il giornalista si sarebbe così lasciato andare ad una dichiarazioe divertente durante un fuori onda non pensando di essere ascoltato da Mara Venier che l’ha “smascherato” in diretta.

Alberto Matano: “Mi ha rovinato il weekend”. Mara Venier sente tutto e reagisce così

Alberto Matano pensava di poter avere un weekend più lungo non dovendo andare in onda con La vita in diretta lunedì 7 dicembre, giorno in cui lascerà spazio alla prima del Teatro alla Scala, in una serata intitolata “A riveder le stelle” e, invece, l’impegno con Mara Venier alla conduzione del “Premio Agnes 2020” ha cambiato i suoi programmi.

“Hai detto che ti ho rovinato il weekend. Ti ho sentito fuori onda“, ha detto con il sorriso la Venier in collegamento da casa sua. “Lunedì non siamo in onda speravo di avere due giorni di riposo”, risponde ridendo Matano. “Ma come? Dici che mi ami che vuoi stare con me e poi fuori onda ho sentito che ti ho rovinato il weekend. Quando ti vedo ti meno”, ha concluso la Venier senza smettere di ridere.

“Mara love you”, ha poi chiuso Matano prima di salutare la Venier che, poco prima, aveva ricordato Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre, svelando di non averlo mai incontrato professionalmente, ma di averlo conosciuto e incontrato durante il periodo in cui giocava nel Napoli una sera a Roma in compagnia di amici e di aver incontrato una persona “molto timida, il contrario di quello che viene descritto, ombrosa e triste”.

Una piccola e divertente gaffe quella di Matano che con Mara Venier ha un rapporto d’amicizia vero basato sull’affetto e il rispetto reciproco.