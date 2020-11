By

Se cerchi qualche idea per preparare un pranzo al volo sei nel posto giusto. Ti proponiamo un menù completo semplicissimo, dal primo al dessert, per essere a tavola in 15 minuti.

Come ogni lunedì che si rispetti ricomincia la settimana, e tanti, tornano a lavorare. Di conseguenza i manicaretti li dobbiamo lasciare inevitabilmente al prossimo weekend, perché il tempo per prepararli non c’è.

In ogni caso anche se è lunedì, bisogna pur sempre mangiare, magari cucinando piatti veloci e semplici, che richiedono poco tempo e preparazioni veloci. Non considerando che se si lavora è meglio stare leggeri.

Menù completo, dal primo al dessert, e sei a tavola in 15 minuti

Se sei sempre di corsa e non sai mai cosa cucinare a pranzo ecco alcune idee di facile realizzazione per preparare un pranzo veloce e portarlo a tavola in soli 15 minuti.

Ti daremo alcune idee per preparare delle ricette facili e veloci. Un menù completo dal primo al dessert che accontenterà i palati di tutta la famiglia senza impegnarti chissà quanto in cucina.

Inizieremo quindi con un piatto di spaghetti tonno e limone. Super profumati e ricchi di gusto prepararli sarà semplicissimo e veloce. Proseguiamo con un secondo tipico della tradizione. La carne alla pizzaiola. Un piatto che metterà d’accordo tutti quanti e che non richiede grosse preparazioni.

Di contorno vi proponiamo delle zucchine spadellate pronte in 5 minuti. E infine un dessert da preparare in soli 10 minuti. Visto che deve raffreddarsi in frigorifero per almeno un’ oretta vi consigliamo di prepararla un po’ prima o al limite la sera precedente. Se siete pronti partiamo con le ricette!

Primo piatto: spaghetti tonno e limone

Iniziamo il nostro pranzo veloce con un piatto di pasta semplicissimo e ricco di gusto. Gli spaghetti tonno e limone, facilissimi da preparare, sono super profumati e deliziosi.

Basterà tritare il prezzemolo, sgocciolare il tonno, spremere il succo di mezzo limone biologico e grattugiarne la buccia, condire con dell’ottimo olio extra vergine d’oliva e naturalmente cuocere al dente gli spaghetti trafilati al bronzo. Ed il gioco è fatto. Seguite la video ricetta qui sotto e scoprirete come prepararli.

Secondo piatto: carne alla pizzaiola

Questo secondo piatto metterà d’accordo un po’ tutta la famiglia: la carne alla pizzaiola. Si tratta infatti di un piatto tipico della tradizione culinaria italiana che da sempre riscuote un notevole successo grazie alla sua facilità di esecuzione, ma soprattutto grazie al suo gusto strepitoso.

Per prepararla vi servirà dell’origano, dei pomodori pelati a pezzi, carne tenera, olio evo, aglio e prezzemolo. Seguite il tutorial qui sotto per vedere come si prepara.

Contorno light e veloce: zucchine spadellate

Le zucchine spadellate sono un contorno che si prepara davvero in pochi minuti e il risultato è da leccarsi i baffi. Vi basterà tagliare le verdure a cubetti e farle soffriggere in padella con dell’olio evo. Poi le farete sfumare con dell’aceto di mele, quindi come tocco finale aggiungerete del pangrattato e una spolverata di sale.

Un contorno semplicissimo e pronto in poco tempo. Per scoprire la ricetta segui il video qui sotto.

Dessert: tiramisù rivisitato di biscotti

Questo dessert si prepara in soli 10 minuti. Però dovrà raffreddarsi in frigorifero per almeno un’oretta, quindi il nostro consiglio è o di prepararlo, se siete di fretta, la mattina prima di uscire, o la sera prima.

Si tratta di una specie di tiramisù, rivisitato, e senza caffè ma che si prepara a strati proprio come quest’ultimo. Vi serviranno dei biscotti, ma no i classici Pavesini o savoiardi, andranno bene quelli tipo Oro Saiwa.

Seguite il video qui sotto per la ricetta e la preparazione.