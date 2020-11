Ludovica e Beatrice Valli di Uomini e Donne hanno annunciato su Instagram di aver subito una grave perdita nella loro vita.

Uomini e Donne, fin dal suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, ha lanciato numerosissimi personaggi amati dal pubblico del piccolo schermo e della rete. Ne sono un esempio Ludovica e Beatrice Valli che fin dal loro ingresso negli studi Elios di Roma hanno fin da subito raccolto numerosi consensi da parte dei telespettatori. Tant’è che a distanza di anni continuano a seguire le loro vite sui social e gioiscono per le loro vittorie e le sono vicino nei momenti difficili.

Come in queste ore in cui le due ex protagoniste del Trono Classico, tra l’altro di recente Ludovica ha svelato se avrà un bimbo o una bimba, hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram di aver subito una grave perdita: quella del loro cagnolino Willy, che è in casa con loro da quando Beatrice aveva 14 anni.

L’addio del loro cucciolo ha provocato in loro un enorme dolore, visto che faceva parte da anni della loro famiglia ed era come se fosse quasi un loro un figlio.

Il grave lutto per Beatrice e Ludovica Valli di Uomini e Donne ha spento quel sorriso che tanto piaceva ai loro fan, che hanno subito provveduto a scriverle messaggi colmi di affatto per questo momento difficile a cui loro non potevano non accompagnare i momenti più belli vissuti insieme a Willy.

Uomini e Donne, struggente addio di Beatrice Valli: “Non c’è l’ha fatta”

Ludovica Valli ha annunciato la scomparsa di Willy pubblicando uno scatto che li ritrae insieme, in compagnia della loro nonna, annunciando che nonostante le distanze terrene, lui resterà sempre nel suo cuore, affianco a lei.

“Starai sempre con me” ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. “Dormivi sempre accanto a noi, sembravi quasi la nostra guardia del corpo” ha proseguito la sorella minore di Beatrice. “La nostra casa non sarà più la stessa cosa senza di te“ ha aggiunto. “Avrei tanto voluto farti conoscere mia figlia, ma le racconterà di te” ha continuato. “Hai rappresentato così tanto per la nostra famiglia. Così tanto anche per la nostra mamma” ha ammesso emozionata. “Grazie per averla protetta nei momenti più difficili quando noi non potevamo farlo” ha poi concluso Ludovica Valli. “Continua a farlo anche ora che sei lassù” ha aggiunto.

Anche Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che di recente ha fatto sognare i fan, non poteva non rivolgere un dolce pensiero ad uno dei membri più fedeli e amati della sua famiglia. Così, come sua sorella minore, ha deciso di omaggiarlo sul suo profilo Instagram con queste dolci parole: “Oggi è venuto a mancare il mio cagnolino Willy. Pensate, quando è venuto in casa nostra, avevo soltanto 14 anni” ha raccontato ai suoi fedeli sostenitori. “Quando mi sono trasferita a Milano, abbiamo deciso di lasciarlo a mia mamma, che si era affezionata tantissimo” ha spiegato.

“Stanotte mi ha scritto un messaggio dicendomi che non c’è l’ha fatta e con lui se ne va un pezzo della mia adolescenza“ ha confidato. “Pensate, dormiva sempre accanto a me e guai a chi si avvicinava“ ha ammesso. “Quando è venuto Alessandro, non valle nemmeno più farsi accarezzare per il male che aveva subito“ ha aggiunto. “Per questo motivo ho deciso di lasciarlo a mia mamma ed era diventato la sua ombra“ ha concluso amareggiata.

La sorelle Valli di Uomini e Donne in queste ore hanno salutato un pezzo importante della loro vita e i loro fedeli sostenitori non hanno potuto fare a meno di mostrare loro tutto l’affetto che provano nei loro confronti.