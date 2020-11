By

Il Meteo del 30 Novembre dimostra una situazione eterogenea sul territorio italiano diviso fra bel tempo e nubi sparse.

Per quanto riguarda la giornata di domani 30 Novembre 2020 la situazione è molto più variegata in tutto il territorio italiano.

In via generale in direzione nord ci sarà bel tempo su Alpi, Nordest e parte della Liguria.

Diversamente dalla situazione alpina, ci saranno molte nubi e foschie persistenti su centro-ovest Valpadana.

Per quanto riguarda invece la situazione delle regioni al centro condizioni di bel tempo un po’ su tutte le regioni.

Piccola eccezione la faranno le nubi irregolari sul versante adriatico, più compatte verso l’Abruzzo.

Per quanto riguarda invece il territorio meridionale, procedendo verso il sud, molte nubi su basso Adriatico, Lucania e Sicilia settentrionale con locali fenomeni.

Ci sarà invece una maggior variabilità altrove.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni Meteo di lunedì 30 novembre 2020.

Previsioni meteo per il Nord Italia

La situazione al Nord non sarà interessata da fortissime piogge o maltempo.

Ci saranno bensì estesi annuvolamenti sulla Liguria e poi sui settori centro meridionali di Piemonte, Lombardia e Veneto. In questi ultimi casi va specificato che saranno però in un contesto asciutto.

Prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle restanti aree del Nord.

Previsioni meteo per il Centro Italia e la Sardegna

Per quanto riguarda domani si prevede cielo parzialmente nuvoloso su Sardegna settentrionale, aree interne laziali, Marche ed Abruzzo.

Ampie zone di sereno sul restante centro.

La Sardegna dovrebbe tornare ad un minimo di tranquillità visti i danni ingenti causati dal maltempo di questi giorni che hanno portato anche, purtroppo, ad un doveroso calcolo delle vittime. Nell’occhio dell’alluvione è stata soprattutto la città di Bitti.

Previsioni meteo per il Sud Italia e la Sicilia

Per quanto riguarda la situazione per il Sud Italia e la Sicilia, al mattino ci sarà ancora un cielo molto nuvoloso con precipitazioni associate sulle aree peninsulari e su Sicilia tirrenica.

Fortunatamente però ci sarà una graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità.

Durante invece la fine della giornata, a conclusione del 30 Novembre, si verificheranno delle occasionali deboli piogge soltanto tra bassa Calabria e Sicilia ionica.

Dettagli sulle temperature, condizioni marittime e venti

Nel complesso le temperature saranno minime stazionarie su Puglia e Basilicata ed in generale ci sarà un calo sul resto della penisola.

In lieve aumento invece su Sicilia centro meridionale, stazionarie su Emilia-Romagna. ed in generale diminuzione sul resto della penisola.

La questione mari invece è un po’ più da sottolineare. Molto mossi adriatico meridionale e ionio. Generalmente mossi gli altri mari.

Per quanto riguarda invece i venti, in conclusione, saranno nella giornata di domani deboli variabili al nord. In prevalenza settentrionali di debole intensità sul resto del paese.

Fanno eccezione locali rinforzi su Abruzzo e regioni meridionali, specie il settore ionico.

Questa la situazione meteo di domani 30 Novembre.