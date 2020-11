Scopri quanto conta l’amore per i vari segni zodiacali. La risposta delle stelle segno per segno.

L’amore è un sentimento prezioso, considerato da molti come ciò che fa girare il mondo. Senza gli affetti importanti e le emozioni legate a questo sentimento, infatti, molti aspetti della vita perderebbero di significato rendendo ogni cosa alquanto serie. Amare è universalmente importante, fa sentire bene e ci rende senza alcun dubbio persone migliori. Eppure, ognuno di noi tende ad approcciarsi a questo sentimento in modo diverso.

Spesso ciò dipende dal modo in cui si è cresciuti, dai modelli che si hanno avuto durante l’infanzia e dalle esperienze vissute sulla propria pelle. A ciò si unisce ovviamente anche l’influenza delle stelle, in grado di influire sull’importanza che ognuno di noi da a questo sentimento.

Oggi, quindi, proveremo a concentrarci sul sentimento più discusso, cercato e agognato dalle persone al fine di scoprire quanto l’amore è effettivamente importante per i segni dello zodiaco.

Amore: quanto è importante per i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che amano fantasticarci su ma che non gli danno troppa importanza

Ebbene si, anche se amano parlarne e possono commuoversi davanti ai classici film strappalacrime, i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non sono famosi per la loro vena romantica. Estremamente concentrati su se stessi, cercano infatti di raggiungere prima di tutto un’affermazione di tipo professionale. Per quanto l’amore sia qualcosa che sognano spesso, quando si trovano a dover scegliere, preferiscono puntare tutto su carriera, professione e ovviamente se stessi. Solo quando si sentono davvero appagati riescono a dedicare le loro attenzioni anche ai sentimenti. Attenzione, però, perché anche in quel caso la loro vita, il successo e tutte le cose alle quali tengono abitualmente, rimarranno sempre in primo piano. Motivo per cui, i nativi de segno, non rientrano tra i segni più legati all’amore.

Toro – Quelli che ci tengono molto

I nativi del segno zodiacale del Toro, quando si parla di sentimenti, sono spesso difficili da definire. Se da un lato sono molto dipendenti dall’amore, dall’atro hanno la pretesa di di vivere questo sentimento come piace a loro. Ciò fa si che cerchino sempre di dettare le regole e di far si che le persone coinvolte con loro le seguano. I nativi del segno, ad esempio, sono notoriamente gelosi. E questo aspetto tende a farsi sentire un po’ troppo, finendo con il compromettere molte delle loro relazioni. Detto ciò, rientrano tra i segni che tra tutti reputano l’amore estremamente importante. E, per questo motivo, faranno sempre di tutto per trovarlo e per farlo durare. Romantici come sono, infatti, senza si sentirebbero persi.

Gemelli – Quelli che lo reputano importante finché non si stancano

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno particolarmente a cuore l’amore. Si tratta, infatti, di un sentimento che li aiuta a sentirsi bene e che gli consente di provare emozioni forti e difficili da raggiungere in altri modi. Per questo motivo sono molto legati a questo sentimento che, di conseguenza, reputano decisamente importante. Il loro essere duale, però, tende spesso a farli apparire più distaccati di quanto non siano veramente. Cosa che avviene in particolar modo quando si stancano. Se annoiati o poco partecipi, i nativi del segno preferiscono infatti battere in ritirata, dando così l’impressione di non dare la giusta importanza all’amore. La verità è che per loro vivere un sentimento senza forza rappresenta la fine di ogni emozione. Motivo per cui se si allontanano è solo perché di base hanno smesso di amare. Questo sentimento, però, resta per loro molto importante.

Cancro – Quelli che lo vivono in modo dipendente

Per certi versi, si può dire che i nati sotto il segno zodiacale del Cancro siano persone dipendenti dall’amore. Ciò nonostante, e sebbene siano anche molto romantici, non si può dire che in un’ipotetica classifica di chi da importanza all’amore si trovino al primo posto. Ciò dipende dal fatto che prima di tutto sono soliti pensare a loro stessi. E che l’amore più grande che provano è quello per la loro persona. Di conseguenza ameranno sempre chi sarà in grado di fargli da specchio. Un sentimento che sarà sicuramente forte ma che avrà anche una componente egoistica che gli impedisce di essere tra coloro che danno maggior importanza a questo prezioso sentimento.

Leone – Quelli per cui è importante ma non troppo

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano sentirsi amati e per questo motivo cercano spesso l’amore. Ciò nonostante, il loro essere egocentrici e bisognosi di attenzione ne fa delle persone che pur tenendo a questo sentimento non gli danno poi chissà quale importanza. Certo, nella vita lo cercheranno sempre ma, prima di tutto si preoccuperanno di se stessi e di quanto possono ottenere dagli altri. Motivo per cui anche da innamorati avranno sempre delle priorità dalle quai non potranno (o vorranno) prescindere. Motivo per cui, pur essendo in grado di amare, si limiteranno sempre un po’, ed il tutto in modo più che voluto.

Vergine – Quelli che non gli danno estrema importanza

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono persone estremamente razionali. Ciò li rende in grado di amare ma non di dare la giusta importanza all’amore. Per i nativi del segno, infatti, l’amore è un sentimento difficile da spiegare e sul quale non riescono a fare affidamento. La paura di perderlo e la consapevolezza di non poterlo controllare li porta infatti a mantenere sempre una certa distanza. Detto ciò, quando amano davvero, sanno darsi al 100% e dimostrare quanto provano a loro modo ma comunque in modo efficiente. Al contrario, possono far fatica a sentire l’amore altrui e a gestire il modo in cui gli viene dimostrato.

Bilancia – Quelli che gli danno la giusta importanza

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia hanno in grande considerazione l’amore. Lo considerano infatti un sentimento prezioso e meritevole di essere curato in ogni piccolo particolare. Il loro equilibrio interiore gli consente di dare all’amore la giusta importanza rendendolo prioritario ma senza diventarne dipendenti. I nativi del segno sanno infatti come gestire questo sentimento. Lo cercano, lo coltivano e sono disposti a farsi in quattro per farlo crescere ne modo corretto. Al contempo, se ritengono di non aver altra scelta sanno anche riconosce quando diventa qualcosa di negativo o castrante. Motivo per cui si attivano per prenderne le giuste distanze. Il loro modo di vivere è quindi improntato all’amore ma senza l’esigenza di fare follie. Esattamente come ci si aspetterebbe dai nativi del segno.

Scorpione – Quelli che gli danno estrema importanza

Anche se per molti può essere difficile da credere, i nativi del segno zodiacale dello Scorpione sono coloro che danno maggior importanza all’amore. Per loro, questo sentimento è estremamente importante. Quando amano, infatti, sono pronti a tutto pur di dimostrarlo e ciò li rende persone intimamente legate a questo sentimento. Un sentimento che vivono in ogni sua sfumatura e che sanno offrire agli altri in modo totale. I nativi del segno sono quindi coloro che gli danno a tutti gli effetti maggior importanza. E tutto perché consapevoli che senza l’amore tutto il loro mondo (così come quello degli altri) perderebbe di significato.

Sagittario – Quelli che gli danno una media importanza

I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario sono persone che hanno a cuore l’amore ma che non sono pronti a darsi del tutto in suo favore. Spiriti liberi, bramano prima di tutto la possibilità di fare ciò che vogliono e di non avere legami che si rivelino delle catene. Quando riescono a raggiungere questa certezza, allora si ritengono liberi anche di amare. Il loro modo di farlo, però, sarà sempre piuttosto limitante e legato solo ai loro interessi. Per questo motivo, pur sapendo amare e cercando costantemente questo sentimento, non riescono mai a dargli la giusta importanza, rivelandosi in grado di viverlo solo per metà.

Capricorno – Quelli che gli danno una media importanza

I nativi del segno zodiacale del Capricorno tengono all’amore ma non quanto alla carriera o alla possibilità di avere successo nella vita. Dovendo scegliere preferiscono puntare sempre su se stessi e sulla possibilità di ottenere i successi sperati. Ciò fa di loro persone in grado di amare ma senza mai darsi del tutto. Un particolare del quale sono consapevoli ma che non amano ammettere. L’idea di non essere poi così romantici, infatti, non li entusiasma. Ciò nonostante, il loro modo di agire non cambierà mai e a prescindere da ciò che pensano, il loro primo pensiero sarà sempre e comunque rivolto a loro stessi.

Acquario – Quelli che gli danno poca importanza

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario sanno amare ma non lo fanno mai quanto potrebbero. Per loro, infatti, al primo posto c’è sempre un bisogno di libertà e di indipendenza che li spinge a non stringere mai troppo le relazioni con gli altri. Pur riconoscendo l’importanza di questo sentimento, i nativi del segno puntano infatti a vivere come preferiscono. Cosa per la quale sono disposti anche a mettere da parte l’amore. Per questo motivo, rientrano tra i segni zodiacali che danno minor importanza a questo segno zodiacale. Cosa che, non si vergognano neppure di ammettere e sulla quale, ovviamente, non sono mai disposti a trattare.

Pesci – Quelli che gli danno tantissima importanza

Si può dire che i nativi del segno zodiacale dei Pesci vivano per l’amore. Per questo motivo danno al sentimento una grande importanza. Romantici, sentimentali e sempre ben disposti verso gli altri, i nativi del segno amano infatti sia amare che sentirsi amati. Un particolare che li rende a tutti gli effetti tra i segni maggiormente in grado di amare. L’amore, ai loro occhi, è infatti ciò che fa girare il mondo, nonché qualcosa da sperimentare ogni giorno e da trasmettere e tramandare. Che si tratti di amore romantico o di quello per la vita o per le cose, poco cambia. I nativi del segno ne saranno sempre fautori e divulgatori. E per questo motivo rientrano a pieno titolo tra i segni dello zodiaco che danno maggior importanza all’amore.

L’amore è un sentimento importante e che andrebbe sempre coltivato. Capire come ogni persona lo tiene in considerazione può dare un’idea su come gestire al meglio i rapporti. Per riuscirci al massimo è consigliabile controllare anche l’ascendente del segno zodiacale, indispensabile per cogliere alcune sfumature importanti.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco e che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.