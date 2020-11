Hai mai sentito parlare dell’edging? Con questa parola si descrive una tecnica “a luci rossa” utilissima per i rapporti di coppia. Ecco cos’è.

Chi conosce l’inglese, forse, avrà già indovinato di cosa parliamo quando parliamo di “edging“.

Per tutti coloro che non parlano inglese possiamo dare un piccolo aiutino: la parola inglese “edge” si traduce in italiano come bordo, confine.

Ancora nessun indizio a riguardo? Non preoccupatevi, la risposta l’abbiamo noi!

Ecco che cos’è (e come usare) la tecnica per prolungare il piacere a letto!

Edging: che cos’è? Scopriamolo insieme

Se “edge” in inglese vuol dire bordo allora “edging” potrebbe essere tradotto, pressappoco, come “raggiungimento del confine“.

Ma di cosa parliamo quando usiamo questo termine… tra le lenzuola?

L’edging sarebbe la tecnica che ci permette di “raggiungere il bordo” od il limite del piacere senza arrivare all’orgasmo, oppure ritardandolo di molto.

Chi mai vorrebbe, però, interrompere il momento in cui sta per raggiungere l’orgasmo?

Spesso, infatti, il nostro obiettivo è proprio raggiungerlo questo benedetto momento del piacere supremo!

Non solo: ci ingegniamo in tutte le maniere per riuscire a capire come arrivare all’orgasmo e poi prolungarlo in tutte le maniere.

Se non lo avete ancora letto, infatti, in questo articolo vi sveliamo tutti i segreti per raggiungere l’orgasmo femminile mentre, in quest’altro, trovate tutte le informazioni riguardanti il punto L dei maschi.

Ma non è finita qui: abbiamo anche parlato della ginnastica per migliorare il piacere sessuale fatta grazie agli esercizi di Kegel.

A chi mai, dopo tutta questa cultura, verrebbe in mente di rinunciare all’orgasmo?

Per fortuna, però, l’edging non è assolutamente l’interruzione del piacere prima del gran finale fine a sé stessa ma una tecnica molto più sottile.

Questo particolare modo di intendere i rapporti sessuali è, generalmente, usato di più dagli uomini ma nessuno vieta alle ragazze di provare!

Ma come si mette in pratica questa tecnica?

L’edging infatti è la pratica sessuale che ci permette di dilazionare il piacere, arrivando ogni volta quasi fino all’apice per… interromperci e ricominciare daccapo.

Ovviamente non va fatto da soli (per quanto l’autoerotismo in coppia non sia assolutamente da condannare, ne abbiamo parlato qui) ma insieme proprio per portare il risultato… alle estreme conseguenze!

Pare, infatti, che l’orgasmo raggiunto tramite l’edging sia uno fra i più potenti e soddisfacenti possibili. Ma com’è possibile?

Si tratta, ovviamente, di una tecnica che richiede molta familiarità, molte prove (buon per voi!) ed un pizzico di esperienza.

L’idea è che ognuno di noi masturbi il partner (e viceversa) per un lungo, lunghissimo lasso di tempo! Bisogna fare, ovviamente, attenzione ai desideri del proprio compagno e vedere come reagisce.

Chi pratica l’edging, infatti, dovrà avere il pieno controllo di quello che succede sotto le coperte e prendere tutte le decisioni!

Il vostro obiettivo sarà quello di portare il partner più volte sul limitare dell’orgasmo senza, però, mai permettergli di sfogarsi davvero.

Ma come si fa?

Un vero e proprio manuale, ovviamente, non c’è. Voi ed il vostro compagno siete unici e speciali: non possiamo certo dirvi noi fino a dove potete o non potete spingervi!

Alla base dell’edging, quindi, c’è non solo il sesso ma molto, molto di più!

La complicità, il linguaggio del corpo, la mappa del piacere nostra e dell’altro: il divertimento è tutto lì!

Ovviamente non si può imparare ad eseguire questa tecnica al primo colpo ma, sicuramente, con un po’ di pratica imparerete a riconoscere i punti fermi della vostra “mappa sessuale”.

A quel punto, infatti, comincerà il divertimento vero e proprio!

L’edging, infatti, non è la negazione del piacere ma il prolungamento dello stesso: spesso, infatti, viene chiamato anche “orgasmo controllato“.

Alla fine, dopo numerosi “quasi-traguardi”, lo scopo di questa tecnica è quello di permettere, finalmente, al partner di raggiungere l’orgasmo.

L’attesa e la lunga preparazione, però, faranno sì che sarà una sensazione decisamente più potente del normale, intensa come non lo è mai stata.

Insomma, vale sicuramente la pena provare a fare un tentativo, no?

Provare nuove tecniche sotto le lenzuola è un ottimo modo per rinsaldare la fiducia in una coppia, per smuovere le ragnatele e per continuare a divertirsi insieme!

Questa pratica sessuale in particolare, poi, può aiutarvi ad avere orgasmi più lunghi e potenti e riscoprire il valore di parlarsi e di comunicare anche senza le parole.

Insomma, l’edging è un buon modo per provare a “svecchiare” la vostra vita sessuale e dividere il sesso e le pratiche sessuali solo dal rapporto penetrativo.

Ormai, infatti, abbiamo scoperto quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale: voi lo sapevate?