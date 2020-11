Anche bere l’acqua, a quanto pare, non è immune da regole e consigli. Sapevi che l’acqua va bevuta in momenti precisi durante il giorno?

Alzi la mano chi ancora non sa che bisogna bere tantissima acqua ogni giorno.

No, non solo perché hai sete ma per tantissimi altri motivi!

Bere acqua è importantissimo per mantenere l’organismo sano ed idratato, per avere una pelle pulita e morbida e, addirittura, per dimagrire!

Scopriamo quali sono i momenti migliori per assumere l’acqua (e quali no) e perché è così importante… berla al momento giuro!

Momenti precisi per bere l’acqua: ecco quali sono

Nell’era di internet, per fortuna, conoscere le informazioni più importanti riguardo alla nostra salute non è più difficile o complicato.

Se ancora non ne eri a conoscenza, quindi, sappi che anche il Ministero della Salute ha stabilito (grazie al gruppo di esperti scientifici dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) quanta acqua dovremmo bere tutti ogni giorno.

I valori cambiano a seconda dell’età, del sesso e delle condizioni di vita e salute ma la linea guida generale, per adulti che facciano una vita “normale”, è stata scoperta e valutata.

Le donne dovrebbero bere ogni giorno almeno 2 litri d’acqua, mentre gli uomini 2,5 litri.

In termini di bicchieri d’acqua, questo valore si attesta intorno agli 8-10 bicchieri ogni giorno.

Non sembra tanto, vero?

Eppure, spesso, non riusciamo ad assumere la giusta quantità d’acqua (fattori come la mancanza di sete o quanta attività fisica facciamo ogni giorno influiscono molto) e questo provoca gravi problemi al nostro organismo!

Ma perché è così difficile assumere il giusto quantitativo di acqua ogni giorno?

Semplice! La beviamo… nei momenti sbagliati!

Ecco quali sono i momenti migliori e quando dovremmo bere l’acqua durante il giorno per ottenere il massimo risultato… con il minimo sforzo!

appena alzati : sembra inutile ricordarlo, eppure in molti si “scordano” di bere l’acqua la mattina. Appena alzati, infatti, corriamo a prendere il caffè o fare colazione: sbagliato!

La prima cosa da fare appena ci alziamo dal letto è bere un bicchiere d’acqua!

Durante la notte, infatti, il corpo inizia pian piano a disidratarsi e la mattina (soprattutto per chi fatica ad aprire gli occhi) è necessario reintegrare immediatamente i liquidi che abbiamo perso con un buon bicchiere d’acqua.

Vi sentirete meglio, aiuterete il metabolismo e favorirete il lavoro dei reni: meglio di così la giornata non può proprio iniziare!

Questo è un trucco molto usato soprattutto da chi vuole dimagrire! Riempire lo stomaco d’acqua, infatti, aiuta a sentirci sazi ed evitare di mangiare troppo.

Inoltre, bere l’acqua prima piuttosto che durante il pasto aiuta lo stomaco a digerire meglio e non “faticare”. Insomma, è veramente il momento migliore per… bere!

Soprattutto quando abbiamo o sentiamo che sta per venirci il raffreddore o la febbre l’acqua è fondamentale per guarire il prima possibile.

Bere una mezz’ora prima dell’allenamento, però, garantisce al nostro corpo un rendimento migliore durante l’allenamento e, soprattutto, ci impedisce di soffrire di disidratazione!

Ovviamente meglio bere sempre una mezz’ora prima di mettersi a letto, magari prima di iniziare la routine di bellezza serale o mentre leggi un libro!

Vedrete che le vostre nottate (e risvegli) cambieranno radicalmente!

Insomma, la disidratazione è un problema importante. Qui trovi i cibi da mangiare per reintegrare i liquidi ma è importante anche saper bere al momento giusto!

Ovviamente, poi, l’acqua è una preziosa alleata anche chi combatte contro la cistite: qui trovate tutti i cibi e le bevande che non dovete mai assumere se state male mentre invece la raccomandazione è solo una.

Bere tantissima acqua!