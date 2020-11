Alessia Marcuzzi è una conduttrice tv, attrice ed influencer italiana molto amata. Disegna borse e cura da anni il suo blog di moda e viaggi. Strano ma vero, anche lei ha cadute di stile. Scopriamole.

La bella romana classe ‘72 sembra sia sempre giovane. La sua energia è contagiosa, il suo corpo snello e proporzionato fa impazzire gli italiani. Per queste, e per molte altre ragioni, in teoria, non avrebbe bisogno di scoprirsi troppo.

Alessia Marcuzzi diamo i voti ai suoi outfit in Tv e fuori

Nell’uscita pomeridiana Alessia è impeccabile. Notare il tono su tono, il richiamo dei pantaloncini nella camicetta, la borsa tracolla e le scarpe in pendant. Capelli in piega e poco make-up. Voto: 8

Alessia Marcuzzi ha due figli, Tommaso Inzaghi di diciannove anni e Mia Facchinetti di nove. La showgirl è sposata con il produttore televisivo e cinematografico nonché imprenditore Paolo Calabresi Marconi dal 2014. Nonostante le voci di una crisi di coppia post lockdown, le immagini estive dei due, spensierati al mare come ragazzini, hanno smentito il gossip. Riguardo al marito Alessia aveva dichiarato a Vanity Fair Italia: “non è geloso, mi permette di fare quello che voglio”.

Nella foto sopra troviamo Alessia posare in piedi sul letto in un impalpabile abito verde smeraldo disegnato dalla sempre elegante Cristina Parodi e dalla migliore amica bergamasca Daniela Palazzi. Il colore le dona molto ed il taglio è decisamente chic.

Voto: 10

Come sia possibile che una professionista alla moda come Alessia Marcuzzi accetti di presentare “Le Iene” in abiti inguinali resta un mistero. Leggere titoli del tipo “ad Alessia Marcuzzi escono le mutandine” o “slip in vista a Le Iene” dovrebbe bastare a far immaginare quanto fosse mobile e striminzito l’abito a fantasia rosso e nero dell’ultima puntata. Anche fosse in tuta un format così consolidato raggiungerebbe lo share necessario. I contenuti sono validi ed interessanti, i presentatori sono bravi e la Gialappa’s Band si conferma sempre al top. Voto: 5

Di seguito eccola nuovamente in trasmissione con un bellissimo colore si ma i leggins di Mahr così attillati sarebbero stati ok con un maglione più lungo. I pezzi presi singolarmente vanno benissimo ma abbinati in quel modo proprio no. Non so se abbiate visto o meno la puntata in questione ma vi posso assicurare che erano più che in evidenza i contorni delle parti femminili. Voto: 4

Nel post sotto, pubblicato sul suo profilo Instagram, è perfettamente abbinata e lo chignon la fa sembrare una ventenne. Gli stivaletti cowboy però abbassano il punteggio. Voto: 7

La Signora Marcuzzi è promossa ma non a pieni voti. Per raggiungere la media del 10 vanno eliminati gli eccessi.

Silvia Zanchi