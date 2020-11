Test: la prima cosa che noti rivela quale aspetto di te rovina le tue relazioni

Dimmi cosa vedi per primo e ti dirò cosa fai in amore che infastidisce il partner e che finisce per rovinare le tue relazioni.

Se hai collezionato una serie di fallimenti sentimentali non illuderti di aver sempre incontrato le persone sbagliate, sicuramente anche tu hai le tue responsabilità e colpe su quello che è accaduto, ed è lo stesso se stai insieme ad un partner da molto tempo ma litigate spesso. C’è qualcosa di te che mette l’altro in posizione di difesa o che scatena il su nervosismo. Scopri con questo test qual è la parte di te, quel particolare modo di essere, che rovina la relazione romantica.

Test: scopri in che modo ostacoli e rovini le tue relazioni

Fare coppia con qualcuno non è semplice, andare d’accordo non è facile, a volte bisogna lavorarci su e andarsi incontro l’un l’altro. Il vero amore esiste solo per le coppie in grado di fare questo, peccato che le coppie che lo hanno capito sono ancora poche. Ci aspettiamo tutti la perfezione dall’altro, ma nessuno è perfetto e neanche tu. Anche se non te ne rendi conto, tu stesso ci metti del tuo per scatenare litigi e disappunti nella coppia.

Questo test ti aiuterà a capire meglio cosa dovresti correggere del tuo comportamento in coppia. Anche se è a scopo di intrattenimento e non fornisce una diagnosi medica, questo test ti aiuterà a compiere un percorso introspettivo e a valutare il tuo comportamento. Scopri cosa indica la tua risposta cliccando sulla pagina successiva.