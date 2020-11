Divertiamoci insieme e scopriamo le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni dello zodiaco, un modo rilassato per iniziare la giornata con il sorriso.

Sei pronta per questa nuova giornata? Iniziamola divertendoci un po’. Ecco le previsioni del nostro quotidiano oroscopo per ciascun segno dello zodiaco, un modo per iniziare anche questo sabato con il sorriso.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Per i primi tre segni pare giunto il momento di prendersi un po’ di spazio per sé stessi. In fondo anche per loro è weekend!

Oroscopo oggi Ariete

Ora che arriva il weekend cercate di prenderla con più calma, il vostro corpo merita maggiori attenzioni e cure.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Oggi siete un vulcano di idee e non vi limitate solo a pensare ma passate decisamente ai fatti, soprattutto per ciò che vi sta a cuore.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi la famiglia vi sembra un po’ oppressiva. Prima di rischiare momenti di attrito pesanti uscite a prendere un po’ d’aria.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Problemi in famiglia per due dei prossimi segni dello zodiaco: sarà bene ricordarsi che non sempre si può andare d’amore e d’accordo.

Oroscopo oggi Cancro

Gli affetti vacillano, soprattutto quelli familiari: forse cercate l’armonia là dove è impossibile trovarla.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Leone

Due caratteri forti fanno scintille e così oggi vi scontrate con chiunque provi a mettervi i piedi in testa e dettare legge nella vostra vita.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5.

Oroscopo oggi Vergine

Siete in salute e si vede. Anche qualche strappo alla dieta allora ci sta, compenserete con una razione extra di allenamento.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La salute scricchiola per i prossimi segni che sembrano essere tra i primi ad accusare i temuti malanni di stagione.

Oroscopo oggi Bilancia

Qualche piccolo acciacco ma tutto sembra risolversi con grande facilità: delle volte basta anche una bella tisana rilassante

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

La gelosia oggi è il vostro tallone d’Achille. Nell’aria sentite che qualcuno prova a esservi rivale e, senza nemmeno pensare, partite in quarta.

Amore: 5

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Se oggi vi sentite fuori fuoco o letteralmente a pezzi non prendetevela con nessuno: sono i tipici malanni di stagione che passano presto.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Se per qualcuno la salute scricchiola per altri è un vero e propri successo assicurato. Voi a quale gruppo apparterrete? Scopritelo leggendo qua sotto.

Oroscopo oggi Capricorno

Chi la dura la vince e voi in amore siete così. Sorridete, il momento della vittoria è oramai veramente vicino.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Alle prese con un sacco di grane, che siano a casa o a lavoro, iniziate ad accusare lo stress, anche fisicamente.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Tenete alla vostra salute e forma fisica e certo non sarà la pandemia a fermarvi. Una bella corsa al parco è perfetta per il weekend.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 10

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.