Leonardo Lamacchia, chi è il cantante di Amici 20: età, carriera biografia

Chi è Leonardo Lamacchia, cantante di Amici 20: età, biografia, carriera, Sanremo e curiosità sull’amico di Ermal Meta.

Leonardo Lamacchia è uno dei cantanti della scuola di Amici 20. Per l’artista pugliese si tratta di una grande occasione che ha intenzione di sfruttare al massimo. Nonostante il talento e una partecipazione a Sanremo Giovani nel 2017 non è riuscito ad imporsi e amici rappresenta la rinascita.

Con alcune importanti esperienze alle spalle, chi è davvero Leonardo Lamacchia? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Leonardo Lamacchia: età, carriera, biografia

Nome : Leonardo Lamacchia

: Leonardo Lamacchia Segno Zodiacale: non disponibile

non disponibile Età: 26 anni

26 anni Data di nascita: 1994

1994 Luogo di Nascita: Bari

Bari Professione : cantante

: cantante Altezza: /

/ Peso: /



Tatuaggi: Leonardo ha un tatuaggio visibile nell’avambraccio interno destro

Leonardo ha un tatuaggio visibile nell’avambraccio interno destro Profilo Instagram ufficiale: @leonardolamacchia

Leonardo Lamacchia è un cantante di Bari. Classe 1994. Ha una sorella e la sua famiglia vive ancora nel capoluogo pugliese. Leonardo, invece, per inseguire i suoi sogni, si è trasferito a Milano.

Nonostante la passione per la musica, Leonardo si è laureato in disegno industriale all’Università degli Studi di Bari e, per due anni ha lavorato in una profumeria.

Leonardo a Sanremo Giovani 2017 e l’amicizia con Ermal Meta

Leonardo è un amico di Ermal Meta come potete vedere dalla foto qui in alto pubblicata dallo stesso Leonardo sui suoi profili Social. Leonardo ha anche partecipato a Sanremo Giovani nel 2017 e, approdando ad Amici, ha seguito lo stesso percorso di Irama.

Della partecipazione a Sanremo Giovani, Leonardo ha parlato durante i primi giorni nella casetta di Amici:

“Ho partecipato a Sanremo Giovani nel 2017. Arrivai quarto e dopo quell’anno, in realtà, sono entrato un po’ in depre… Perchè il post non è stato increedibile. Ero piccolino, avevo ventuno-ventidue anni. Ero felicissimo. Ai tempi lavoravo in una profumeria di Bari. Dall’entusiasmo lasciai il lavoro perchè, ovviamente, pensavo che sarebbe cambiato tutto. Il post è stato bello tosto e da allora non ho pubblicato quasi niente di musica e quello è stato il motivo per il quale ho fatto le valigie e sono andato a Milano perchè avevo voglia di nuovi stimoli“.

Leonardo ad Amici 20

Leonardo è entrato nella scuola di Amici 20 con il consenso di Rudy Zerbi e Arisa. Dopo aver conquistato un banco, sui social ha scritto: “Inizia un nuovo percorso meraviglioso. Grazie a tutti per i messaggi, siete tutti con me”.

Nella scuola sceglie di lavorare con Rudy Zerbi preferendolo ad Arisa che lo ha poi messo in sfida con Gregory. Il giudice della sfida Carlo Di Francesco ha però confermato la maglia a Leonardo.