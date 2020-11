Come usare i capelli per scatenare le fantasie del partner a letto

Hai mai pensato che i tuoi capelli sono un’infallibile arma di seduzione? Grazie a loro puoi far impennare la voglia di intimità del tuo partner.

Molti gesti compiuti durante i preliminari aiutano a scaldare la scoppia sotto il piumone. Un gesto in particolare sembra essere molto apprezzato dall’universo maschile e riguarda i capelli. Muovere i capelli in un determinato modo farebbe salire l’appetito sessuale del partner durante l’intimità. Si tratta di un gesto apparentemente innocuo eppure sembrerebbe avere una carica erotica senza eguali. Scopri di cosa si tratta

Come muovere i capelli durante l’intimità per far impazzire il partner

I movimenti dei capelli sono molto apprezzati dal partner durante la relazione intima. I capelli lunghi che cadono sulla schiena e sulle spalle sono un elemento di attrazione che stimolano il desiderio del partner, ma bisogna muoverli in un modo specifico.

Innanzitutto bisogna prendersi cura dei capelli affinché siano attraenti, capelli morbidi e ben curati sicuramente hanno un effetto positivo, al contrario dei capelli trascurati crespi e secchi.

Arrivando al dunque, il modo migliore per sfruttare questo “effetto movimento capelli ” è quello di adottare un’acconciatura apparentemente disordinata come la crocchia e poi sciogliere i capelli davanti al partner, facendoli cadere sulle spalle inclinando leggermente la testa.

I capelli setosi, un intimo seducente e un buon profumo sono elementi che combinati insieme ottengono sempre una risposta favorevole del partner.

Curare il proprio aspetto è importante in una relazione. I partner non dovrebbero mai trascurarsi. Pensate a quanto avete apprezzato il vostro partner al vostro primo appuntamento, profumato ed elegante.

Essere belli per se stessi e per l’altro è importante per la coppia. Curare il proprio aspetto, sentirsi attraenti, cambiare look di tanto in tanto e cercare di mantenere un peso forma​ non può che far piacere al partner e tiene lontano il calo del desiderio. Fare l’amore regolarmente è importante per ravvivare la coppia che grazie all’intimità consolida il loro rapporto. Non dimenticare che è stato dimostrato che fare l’amore è il cemento della coppia per almeno 8 buone ragioni ma aiuta anche a farci stare meglio a livello fisico e a livello mentale.

​Fare l’amore: più lo fai meglio stai. Scopri i principali benefici

Anche quando le giornate sembrano interminabili, gli impegni ti hanno devastato e la stanchezza si fa sentire, dedicare del tempo all’intimità potrebbe un’ottima alternativa per migliorare la salute psicofisica. Fare l’amore fa bene perché:

1. Potenzia il tuo sistema immunitario

Secondo questo studio scientifico sarebbe sufficiente fare l’amore almeno due volte alla settimana per aumentare le sue difese immunitarie e proteggere il corpo da batteri e virus.

2. Ti fa perdere peso

Uno studio pubblicato sulla rivista PLoS One, ha concluso che i rapporti intimi tra i partner favoriscono un dispendio energetico paragonabile a qualsiasi altro esercizio comprovato per bruciare calorie.

3. Migliora il tuo umore

Una relazione appagante e una vita sessuale soddisfacente migliora notevolmente l’umore grazie all’inondazione di endorfine che genera il rapporto.

4. Ti fa dormire meglio

Fare l’amore ti aiuta a contrastare l’insonnia. Come spiega il dottor Pallanca, fare l’amore stimola la produzione di prolattina e ossitocina, due ormoni che aiutano a rilassarsi e ad addormentarsi.

5. Ti fa combattere lo stress

Hai un’alternativa migliore alle coccole per combattere lo stress e beneficiare di uno stato di rilassamento ottimale?