Le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre vedono calare l’imbarazzo in studio a causa di un protagonista dello show.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi faticano a nascondere un certo imbarazzo negli studi Elios di Roma. Perché? Questa volta protagonisti della puntata saranno i ragazzi del Trono Classico, in particolar modo Sophie Codegoni che si ritroverà faccia a faccia con i suoi due corteggiatori: Antonio e Matteo.

La tronista parlerà prima con quest’ultimo, dopo il triangolo amoroso di ieri, rassicurandolo che è davvero interessata a conoscerlo, anche se la scorsa volta ha parlato con lui pensando di conversare con Antonio. Lui, nonostante tutto, sceglie di fidarsi di lei e di proseguire la loro conoscenza. Dopo poco, però, fa il suo ingresso in studio Antonio. L’entrata del ragazzo negli studi Elios di Roma non passa di certo inosservata, in quanto appare piuttosto arrogante ed utilizza un tono che nulla a che fare con la buona educazione, utilizzando anche delle parolacce che durante la messa in onda della puntata saranno censurate dalla produzione, visto che il programma va in onda in fascia protetta.

Il ragazzo, per non farsi mancare niente, utilizza lo stesso tipo di approccio anche durante l’esterna, tant’è che Sophie Codegoni è imbarazzata a Uomini e Donne, sottolineandogli come questo tipo di atteggiamento non sia affatto di suo gradimento, ma che nonostante tutto sceglie di proseguire la conoscenza con lui perché realmente interessata.

Uomini e Donne 27 novembre: Gianluca De Matteis litiga con Dalila

Marianna vorrebbe conoscere anche Gianluca, ma Armando non sembra essere d’accordo… #UominieDonne pic.twitter.com/Bxf03s0QcU — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 26, 2020

La scelta di Sophie Codegoni lascia una certa perplessità in tutti i presenti a Uomini e Donne, che non riescono proprio a comprendere come mai abbia scelto di proseguire la sua conoscenza con Antonio, quando quest’ultimo non solo ha mostrato un atteggiamento tutt’altro che rispettoso nei suoi confronti, ma lei lo ha perfetto sottolineato, evidenziando come queste cose non le piacciono per poterlo con sé perché interessata nel proseguire la loro conoscenza. Quasi come se ci fosse un velo di incoerenza tra quanto detto rispetto alle proprie azioni.

Dopo la giovane tronista, e la bizzarra richiesta di Gemma, si passa a Gianluca De Matteis. Dopo l’abbandono della sua corteggiatrice preferita, che proprio non voleva saperne di restare lì per poterlo conoscere e magari costruire qualcosa al di fuori delle telecamere, che ha finalmente trovato delle nuove spasimanti!

Tra queste, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre, c’è Dalila. I due escono, vanno in esterna, ma in studio non sembra esserci assolutamente quell’alchimia e quella magia che due persone intenzionate a conoscersi hanno. Tant’è che finiscono con il litigare e non sembra affatto che i due riusciranno a superare le incomprensioni che si sono create, ma si sa: la speranza è l’ultima a morire. Oltre a lei, infatti, c’è anche Marianna. Quest’ultima, oltre al bel tronista, ha manifestato un certo interesse anche per Armando Incarnato, che si è trovato un ritorno clamoroso in studio.

Il cavaliere partenopeo, purtroppo o per fortuna, si ritrova sempre al centro di triangoli amorosi, che diciamocela tutta in fondo tanto gli piacciono, ma la corteggiatrice, a differenza di Lucrezia che sembrava così indecisa su chi scegliere, nonostante sono due persone completamente diverse e che nulla hanno in comune, si era presentata prima per lui ma poi, trovandosi in ballo, non ha potuto fare a meno di notare lo charme e il fascino di Gianluca e pare proprio che durante il corso delle puntate lei abbia preso una decisione su chi puntare. Decisione presa abbastanza rapidamente, ma almeno ci ha risparmiato lunghi momenti di disperazione in cui non sapeva verso chi concentrare il proprio interesse.

Michele vs Armando, un inaspettato ritorno e l’esterna di Gianluca e Marianna: ecco cos’è successo nella puntata di oggi! Guardate QUI 😎▶️ #UominieDonne https://t.co/BjtO0APMff — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 26, 2020

La puntata di oggi di Uomini e Donne è all’insegna dei colpi di scena e, è bene ricordare, che è l’ultima che andrà in onda questa settimana. In quanto il dating show di Maria De Filippi si prende la consueta pausa settimanale per ritornare il lunedì seguente e quale inizio migliore se non un nuovo appuntamento con Gemma Galgani? Che è diventata, diciamocela tutta, la protagonista indiscussa del programma. Tant’è che è diventata una garanzia indiscussa in termini di share e apprezzamenti, a differenza, purtroppo, dei suoi colleghi appartenenti al Trono Classico.