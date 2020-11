By

Il Meteo del 28 Novembre annuncia una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia meridionale. Si tratta della quinta del mese di Novembre.

Sembrava che il tempo avesse finalmente concesso una tregua alle regioni del Sud Italia in questa burrascosa fine di Novembre 2020, ma si è trattato di una pausa effimera. Dopo poche ore di sole in Calabria e di stop alle precipitazioni anche in Sicilia, il maltempo torna a stringere nella sua morsa le regioni del Sud.

Il maltempo sbarca anche in Sardegna, dove si registra per le prossime ore un alto rischio nubifragi. Nel pomeriggio le piogge torneranno anche in Calabria aggredendola da Sud e nel corso della serata il tempo peggiorerà anche sulle altre regioni peninsulari del meridione.

I mari saranno agitati a causa delle forti raffiche di Scirocco che potranno raggiungere anche gli 80/90 Km/h tra Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo per il Nord Italia

L’arco alpino e in particolare le Alpi Carniche (quindi all’estremo Nord Est) godranno ancora di cielo sgombro e soleggiato di giorno e di tempo sereno anche durante il corso della notte.

I banchi di nebbia che si erano formati negli scorsi giorni nel basso Piemonte e nella bassa Lombardia si addenseranno anche nella mattina del 28 Novembre, per essere poi sostituiti da una nuvolosità persistente sulla Pianura Padana che darà luogo a rovesci in mattinata sulla Liguria e al confine tra Francia e Piemonte.

Le temperature massime saliranno fino a 8° ad Aosta, Milano e Bolzano, con un picco di 10° solo a Venezia.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia sarà interessato da una nuvolosità densa e persistente lungo tutta la penisola. Si verificheranno precipitazioni intense in particolare sulla Sardegna dal mattino fino alle ore serali della giornata, con un attenuamento delle precipitazioni a partire dalle 19:00 ma con piogge persistenti sul Golfo di Cagliari anche in serata.

Le temperature massime saranno di 16° a Cagliari e di soli 9° a Roma mentre a Perugia si registrerà una temperatura massima davvero invernale: solo 6°.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Secondo il meteo del 28 Novembre 2020, a partire dalle ore centrali della giornata, la Calabria Meridionale e la Sicilia saranno interessate da fortissimi temporali che continueranno per tutta la notte, dando probabilmente luogo a nuovi nubifragi.

Il cielo sarà molto nuvoloso sulle altre regioni e si prevedono scrosci di pioggia serale anche sulla Basilicata e sulla Campania. Da lì la perturbazione sarà spinta dallo scirocco verso Nord e inizierà a risalire la penisola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilenia D. (@illllly_)

Le temperature massime del Sud Italia continuano a registrarsi a Palermo, con 16°, e a Trapani e Catania, dove il termometro salirà fino a 15°.