Scopri cosa ha lasciato il mese di Novembre ad ogni segno dello zodiaco. La risposta delle stelle, segno per segno.

Ogni mese che passa è fatto di giorni nei quali volenti o nolenti facciamo svariate esperienze che ci portano a cambiare e a prendere coscienza di fatti sempre nuovi.

Che ci si attivi in prima persona o che si resti immobili, la vita ci dà sempre modo di maturare e spesso lo fa attraverso degli insegnamenti che ripetuti nel tempo, presto o tardi, finiscono con l’essere appresi. Ciò avviene, sia nei periodi di tempo brevi che in quelli più lunghi. E la cosa, ovviamente, si può rapportare ad ogni mese dell’anno. E visto che Novembre volge ormai al termine, oggi cercheremo di scoprire cosa questo mese ha lasciato ad ognuno di noi, in base al suo segno zodiacale.

Ovviamente, quanto riportato è da intendersi in modo giocoso o come spunto di riflessione. La complessità insita in ogni persona, infatti, racchiude infiniti aspetti da prendere in considerazione per valutare il vissuto di tutti i giorni.

Cosa ha lasciato il mese Novembre ad ogni segno dello zodiaco

Ariete – La voglia di fare va vissuta in pieno

Dopo un’inizio di stagione nel quale riorganizzarsi per partire è stato spesso il punto focale, il mese di Novembre ha portato i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete a desiderare di tornare in pista con più forza di prima. Indipendentemente dal come o dalle modalità da mettere in atto, i nativi del segno hanno infatti riconosciuto come la loro voglia di fare sia da sempre un grande punto di forza. Un punto che hanno finalmente imparato ad amare e a seguire. Per molti potrebbe trattarsi di una cosa da niente ma in verità è un aspetto che fa la differenza. E che nello specifico, ha reso gli Ariete più consapevoli e, sopratutto, più pronti che mai a tornare in azione con la grinta di sempre.

Toro – Il bisogno d’amore si colma anche amando

Nel mese di Novembre, i nativi del segno zodiacale del Toro si sono resi conto come non mai di avere un gran bisogno d’amore e di poter sopperire a ciò amando per primi. Si tratta di qualcosa che hanno avuto modo di apprendere in diversi momenti e che ha tratti li ha fatti sentire più vivi. Una lezione che li ha aiutati a non attendere sempre tutto dagli altri ma ad essere anche pronti a dare e a farlo con tutto l’impegno di cui sono capaci quando hanno voglia di farlo. Amare per loro, è infatti una delle cose più importanti che ci siano e riuscire a ricordarli gli consente di essere maggiormente se stessi e di sperimentare quella forma di felicità che a volte, a causa dei tanti impegni, finiscono con il dimenticare.

Gemelli – Essere se stessi è sempre la scelta migliore

I nati sotto il segno dei Gemelli sono da sempre persone divise da una grande dualità che finisce con il privarli di tanta energia mentale. Nel mese di Novembre, però, si sono trovati più volte a fare i conti con la loro personalità e con il bisogno di mostrarsi e farsi accettare per quello che sono veramente. Un tentativo più che riuscito. Cosa che ha insegnato loro come essere se stessi sia una scelta che funziona e che può fare tanto per renderli felici e più sicuri delle loro capacità. Una consapevolezza tutta nuova e che sarà sicuramente in grado di farli vivere al meglio i prossimi mesi.

Cancro – Le persone che ti amano non se ne vanno

Per i nativi del segno zodiacale del Cancro è molto difficile comprendere alcune dinamiche dell’amore e dei rapporti interpersonali in generale. Eppure, nel mese di Novembre, molti di loro si sono trovati più volte a fare i conti con situazioni dalle quali sono sempre scappati. Tutto ciò gli ha consentito di scoprire come chi ama davvero sia sempre disposto a restare. Una rassicurazione non da poco e che di sicuro li ha resi più forti e più sereni. Sopratutto per quanto riguarda quella paura di essere lasciati indietro che si portano sempre dietro. Una scoperta che gli ha dato e che può dargli ancora tanto, a patto che con il passare dei giorni non dimentichino le sensazioni positive provate.

Leone – Divertirsi mentre si lavora è possibile

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono da sempre estremamente legati ad un bisogno di farsi notare che prescinde quasi da loro. Essere al centro dell’attenzione è così importante che anche su lavoro finiscono sempre con il concentrarsi sul risultato finale, perdendo di vista tutto il resto. In questo mese, però, molti di loro hanno avuto modo di confrontarsi con una realtà diversa. Una realtà fatta di divertimento anche in ambito lavorativo. Ciò li ha portati a scoprire come nella maggior parte dei casi, guardare anche il contorno non gli tolga poi molto. Anzi, si può dire che gli serva a liberare la mente e a riscoprirsi più creativi. Cosa che per assurdo dona loro maggiori possibilità di successo. E tutto faticando decisamente meno.

Vergine – A volte bisogna solo pazientare

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono persone posate e analitiche ma detestano dover attendere qualcosa. Farlo rappresenta per loro un vero strazio e nella maggior parte dei casi li spinge a pensare in negativo. Nel mese di Novembre, però, si sono trovati più volte a dover attendere per qualcosa, a non averne il controllo e a dover accettare che spesso l’unica cosa da fare è proprio sedersi ed attendere. Sebbene il dover fare continui a non piacergli più di tanto, i nativi del segno si sono resi conto di poter resistere più del previsto. Cosa che sommata alla possibilità di esiti positivi gli ha dato modo di prendere confidenza anche con questo aspetto della vita. Aspetto che seppur di poco li ha cambiati nel profondo consentendogli di sentirsi finalmente più liberi e leggeri. Cosa che nel loro caso non è affatto da poco.

