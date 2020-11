Antonella Clerici, una vita all’insegna della carriera e dell’amore vissuto entrambi sempre con grande intensità. Ripercorriamone i suoi passi più significativi.

Data di nascita: 6 dicembre 1963

Età: 56 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Conduttrice televisiva

Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza

Luogo di nascita: Lignano

Altezza: 165 cm

Peso: 53 kg

Giornalista, poi conduttrice di programmi sportivi, poi regina della cucina sul piccolo schermo e infine erede di Enzo Tortora nella nuova edizione di Portobello.

La vita lavorativa di Antonella Clerici è stata na vera e propria scalata verso il successo. La popolarità raggiunta l’ha resa una delle conduttrici più amate della televisione italiana ma, ahimè, anche una delle più spiate.

Le riviste di gossip hanno infatti sempre seguito la sua vita privata e sentimentale, raccontando matrimoni, divorzi, grandi passioni e storie naufragate.

Sappiamo dunque tutto di Antonella Clerici? Proviamo a fare il punto su questo amatissimo personaggio televisivo.

Antonella Clerici figlia Maelle

A Maelle e all’avventura di diventare mamma, Antonella Clerici ha dedicato addirittura un libro: Aspettando te. La mia storia più bella: diventare mamma, pubblicato nel 2010 da Rizzoli.

Qui la presentatrice racconta come il desiderio di diventare mamma sia sboccia in lei dopo aver trovato l’amore. Purtroppo però l’orologio biologico aveva corso più rapidamente di quanto si potesse credere. Come si legge nella sinossi del libro “la gravidanza, un traguardo naturale e quasi scontato per tante, si trasforma per lei in una ricerca necessaria, inevitabile, una lotta contro il tempo, un percorso tra specialisti e cure costellato di delusioni, rischi, fallimenti.”.

Maelle però è alla fine arrivata e nel 2009 Antonella Clerici ha scoperto quello che ancora oggi definisce come “il grade amore della sua vita”.

Antonella Clerici compagno

L’amore ha senza dubbio giocato un ruolo importante nella vita di questa romantica e passionale presentatrice.

Nel suo passato ci sono infatti storie importanti, spesso anche assai chiacchierate, e due matrimoni, quello con Giuseppe Motta, ex giocatore di basket, a Legnano, celebrato nel 1989 e sciolto con la separazione arrivata nel 1991; e quello con Sergio Motta, produttore discografico sposato nel 2000 a New York e lasciato tre anni dopo.

Tra le relazioni più celebri di Antonella Clerici c’è però senza dubbio quella con il collega Massimo Giletti, un rapporto tanto breve quanto intenso che lo stesso presentatore descrive come segue:

“La storia tra me e Antonella è cresciuta poco a poco, e ci ha coinvolto tantissimo. Se torno indietro a quel periodo non riesco a pensare a momenti belli, e oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato.”

La relazione più longeva di Antonella Clerici è però senza dubbio quella con il padre di sua figlia, Eddy Martens, ex ballerino di origini congolesi e di nazionalità belga, più giovane di lei di ben 13 anni. I due resteranno insieme per ben 10 anni, fino al 2016, quando lui tornerà in Belgio dove aprirà un salone da parrucchiere per uomo. La loro è stata una storia di tira e molla, tradimenti più o meno presunti, conclusasi tra reciproche recriminazioni.

“Credo ci sarebbe voluto più equilibrio nella nostra coppia. – ha spiegato Eddy Martens a Chi – Più pazienza. Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia, che amo, ma si litigava e basta. Non c’era mai il compromesso. Ok, io ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’era il problema? Serviva del tempo, servivano le parole. Ormai tutto è andato e mia figlia mi manca da matti”

Antonella Clerici non è però tipo da rinunciare all’amore e così, quando viene ufficializzata la fine della relazione con Eddy Martens, arriva anche l’annuncio di un nuovo compagno parte della sua vita: Vittorio Garrone.



Antonella Clerici Vittorio Garrone

Classe 1966, Vittorio Garrone è imprenditore proprietario della Erg nonché appassionato di natura ed equitazione, e per questo proprietario dell’ Allevamento Basini.

Antonella stessa annuncia la loro stria con una foto pubblicata su Instagram nel 2016 e la didascalia “Solo io e te”. Da allora il rapporto sembra procedere a gonfie vele e nel 2018 hanno avviato un importante progetto di convivenza: i due andranno a vivere insieme in una nuova super villa di tre piani che si erge nel cuore della Tenuta Basini.

“È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose. Certamente anche quelle grandi, come mia figlia e Vittorio”

Antonella Clerici Sergio Cossa

“Con lui ho conosciuto la passione autentica, il batticuore, mi sono sentita donna. Avevo 28 anni, lui 45 ed era il ritratto di Richard Gere. Tra tira e molla siamo stati legati una decina d’anni. Un grande amore, finito poco dopo il secondo anno di nozze. Un altro fallimento.”

Così Antonella Clerici descriveva alcuni anni fa la sua relazione con Sergio Cossa, un rapporto intenso che è sfociato in un secondo matrimonio purtroppo fallito proprio come il primo con Giuseppe Motta.

Proprio per questo Antonella pare non avere più voluto andare all’altare, né con Eddy Martens né con l’attuale compagno, Vittorio Garrone.

“Il matrimonio a me porta male – ha dichiarato nel 2015 a Vanity Fair – non ho mai pensato di sposarmi di nuovo”

Antonella Clerici Instagram e Facebook

Sui social Antonella Clerici è alquanto attiva. Seguita da 419mila follower su Instagram racconta scatto dopo scatto le sue vacanze, i momenti condivisi con il compagno e le giornate di lavoro, aprendo una interessante finestra per tutti i suoi fan.

Antonella sembra dunque vivere più che bene la sua popolarità.

Antonella Clerici Portobello

Antonella Clerici, dopo la grande rinuncia a La Prova del Cuoco, ricerca nuovi stimoli riportando in tv un vero e proprio classico del piccolo schermo italiano: Portobello.

Lo storico programma condotto da Enzo Tortora andò in onda su Rai 2 dal 1077 al 1983, con una piccola parentesi di ritorno nel 1987, e fu senza dubbio tra i più amati dagli italiani.

Nel tentativo di riportare in auge il grande classico, Antonella Clerici ha incontrato non poche difficoltà: la partenza è stata buona, con un 20% di share totalizzato il 27 ottobre ma le puntate successive sono stata un vero flop. Lo share è sceso al 16% poiché i telespettatori preferiscono al programma Maria De Filippi e il suo Tu si que vales. Il talent show ha registrato, nella sua ultima puntata, circa il 30% di share facendo scendere addirittura Portobello al 15%.

Ora il programma appare a rischio, anche se mancando solo due puntate si potrebbe comunque portare l’opera a compimento anche se con qualche fatica.

Antonella Clerici tumore

Più volte testimonial della prevenzione, Antonella Clerici vive assai da vicino la lotta contro i tumori, soprattutto a causa della perdita della madre, scomparsa a 55 anni dopo tre mesi di dura lotta contro il male.

Ancor oggi Antonella sente forte la vicinanza di quella donna che non ha potuto vederla arrivare al successo ma che, a suo modo, continua ad affiancarla nei momenti importanti della vita.

Altezza e altro

Nata a Lignano il 6 dicembre 1963, Antonella Clerici si diploma al liceo classico per poi conseguire la laurea in giurisprudenza alla Bocconi di Milano.

I suoi successi però deriveranno non dalle aule di tribunale ma dal piccolo schermo. Conduttrice di svariati programmi televisivi, Antonella Clerici fa il suo esordio nel 1983, come annunciatrice per un’ emittente Telereporter.

Quattro anni dopo il salto di qualità, con la firma del contratto con la Rai che la lancia come giornalista sportiva. Oggi Sport, Dribling, Domenica Sportiva sono alcuni dei programmi che la vedono iniziare a brillare.

Passa poi alla conduzione di Uno Mattina, con Maurizio Losa e Luca Giurato, e, dopo una breve parentesi in Mediaset, arriva il programma che ne sancirà la definitiva ascesa: La prova del cuoco.

Antonella sarà al timone della trasmissione dal 2003 al 2018, salvo una breve interruzione di due stagioni per godersi la maternità tra il 2008 e il 2010. Nel mezzo anche la conduzione di ben due Festival di Sanremo (il primo nel 2005, insieme a Paolo Bonolis, e il secondo nel 2010), e di Sanremo Young nel 2018.

Dopo l’addio a La prova del cuoco, Antonella Clerici si lancia verso nuovi programmi: Portobello è il primo, non propriamente un successo ma senza dubbio la strada della Clerici riserva ancora molte sorprese.

Il ritorno al Festival di Sanremo 2020

Antonella Clerici parteciperà al Festival di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus e alla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, sarà per lei la terza esperienza sul Palco dell’Ariston dopo la sua partecipazione come valletta al fianco di Bonolis nel 2005 e conduttrice nel 2010. Felicissima di premiare gli altri, la sua ironia e l’arte di improvvisazione la sosterranno in questa nuova esperienza.

E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior



Dopo un periodo di pausa, è tornata a lavorare in Rai sia nella fascia quotidiana mattutina che in prima serata. La clerici è tornata a fare compagnia al pubblico di Raiuno con il programma di cucina “E’ sempre mezzogiorno” mentre in prima serata è tornata con The Voice Senior, talent show musicale dedicato agli over 60.