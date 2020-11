Sei del segno zodiacale del Sagittario? Scopri come fare per essere felice.

Essere felici è uno degli obiettivi più grandi che ognuno di noi si pone anche senza saperlo. Dopotutto, al di là di quali siano sogni e ambizioni, lo scopo finale è appunto quello di sentirsi appagati e di provare emozioni positive.Quelle, appunto, che si sperimentano quando ci si sente felici.

Purtroppo, però, molto spesso, capita che per via di una serie di modi di fare acquisiti nel tempo, ci si trovi ad allontanare proprio ciò che può renderci felici. A volte la cosa avviene perché si è erroneamente convinti di non avere altra scelta, in alcuni casi ci si trova a temere la felicità stessa e a volte, più semplicemente, accade che pur non rendendosene conto ci si ritrova prigionieri di meccanismi instauratisi poco per volta e difficili da riconoscere e cambiare.

Per fortuna, osservandosi attentamente e ricordandosi ciò che rende davvero felici, è possibile uscire da questo meccanismo contorto e tornare ad ambire al proprio benessere.

Inutile dire, che quando si parla di modi di essere l’influenza delle stelle è sempre rilevante. Motivo per cui, dopo aver visto cosa occorre ai nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione per essere felici, oggi passeremo al segno zodiacale del mese. Scopriamo quindi cosa occorre ai nativi del Sagittario per essere felici.

Come essere felice se sei del Sagittario

Il tuo essere spesso contraddittoria e porta a desiderare una cosa e a volere anche il suo opposto, quello per la felicità può essere un viaggio davvero lungo ed intenso. Probabilmente uno dei più entusiasmanti che ti capiterà di fare.

Così, anche se spesso finisci con il raccontarti storie per non ammettere ciò che hai veramente davanti, il tuo bisogno di benessere finisce sempre con il portarti davanti alla realtà. Cosa che ti spinge a porti sempre le stesse domande. Anche se può sembrare difficile, però, scrutandoti attentamente ed accettando anche aspetti che potrebbero non piacerti, sarai in grado di conoscerti a fondo e di capire di cosa hai veramente bisogno per sbloccare quei meccanismi che rischiano di compromettere la tua corsa verso la felicità.

Forse non sarà un percorso sempre semplice ed immediato ma grazie alla tua voglia di avventura si rivelerà sicuramente interessante e per certi versi persino eccitante. Ecco quindi quali sono i cinque passi che dovresti compiere per essere davvero felice.

Sii sincera con te stessa. Il primo passo per essere felice è quello di ammettere a te stessa quando ti senti in tutt’altro modo. Accettare la tristezza o la delusione ti darà modo di capire subito cosa non va nella tua vita e di cosa avresti invece bisogno. Inoltre, la sincerità verso se stesse è un modo come un atro per conoscersi meglio. Guardati allo specchio, confidati con te stessa e ammetti senza remore cosa c’è che non va. In questo modo inzierai a sentir venir meno il peso della tristezza che, se non lasciata sfogare, rischia di trasformarsi in rabbia. Inoltre, solo capendo cosa non ti piace potrai inziare ad agire per cambiare le cose.

Non giudicare gli altri. Spesso ti capita di perderti nel giudicare le altre persone. Si tratta, però, di un modo di fare che non ti aiuta a crescere e che, al contrario, ti fa perdere del tempo prezioso. Tempo che potresti dedicare a te stessa. Osservare il modo di agire di chi ti sta intorno non cambierà la tua realtà. Molto meglio concentrarti sulle tue azioni e sui risultati a cui portano. In questo modo potrai sentirti più serena, andrai maggiormente d’accordo con gli altri ed eviterai incomprensioni che spesso fai fatica ad affrontare e che nell’insieme rischiano di compromettere la tua stabilità.

Sii propositiva. Tu sei una persona naturalmente ottimista. Ogni tanto, però, ti perdi in quelli che sono i progetti per il futuro. Se devi guardare lontano, ti fai un sacco di paure e finisci con il sentirti in ansia, agendo invece in modo piuttosto rilassato quando devi affrontare situazioni legate al presente. Sforzarti di essere più rilassata anche quando in ballo ci sono situazioni legate al futuro ti darà sicuramente modo di sentirti più soddisfatta e di raggiungere più facilmente quella felicità a cui ambisci da sempre ma che a volte finisci con l’allontanare perché troppo preoccupata a guardare ciò che potrebbe andar storto piuttosto che concentrarti sul resto.

Fai ciò che senti davvero. Nel tuo modo di vivere hai instaurato delle modalità che ti spingono a mettere costantemente in equilibrio ogni e modi di fare che hai intrapreso per adeguarti alla tua realtà. Questo modo di fare, alle volte ti fa sentire chiusa e in trappola, portandoti a sentirti nervosa ed in cerca di una scappatoia. Imparare a sentire cosa vuoi davvero e lavorare su te stessa per essere semplicemente ciò che sei è l’unica chance per impadronirti del tuo presente ed essere la protagonista della vita che hai sempre sognato. Certo, ogni tanto la cosa può risultare difficile ma con un po’ di impegno ti porterà a realizzarti al punto da sentirti davvero felice.

Non pretendere troppo da chi ti sta attorno. Una delle cose che spesso ti causa stati d’animo avversi è il tuo bisogno di mettere sempre tutti alla prova. Ciò ti porta infatti ad avere pretese che alle volte, anche senza che te ne accorgi, possono risultare eccessive. Imparare a gestire i rapporti in modo diverso e prendere dagli altri solo quello che possono darti, ti causerà meno delusioni, più sorprese e rapporti indubbiamente più sani. Un esperimento che dovresti iniziare a fare da subito e che di sicuro ti sorprenderà in modo più che positivo.

Queste semplici mosse ti aiuteranno a conoscerti meglio, a rapportarti in modo più sano con gli atri e a cambiare la tua vita in modo positivo. Una scia di novità che farà bene al tuo spirito e che ti consentirà di avvicinarti passo dopo passo alla vera felicità. Quella fatta di piccole cose unite dalla certezza di essere esattamente chi sei e dove sei.