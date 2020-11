By

Il profumo che arriva da un pompelmo rosa appena tagliato è umico: oggi lo usiamo per preparare un menu pranzo intero

Alla fine di un pasto, con i suoi spicchi dolci e fruttati. Sotto forma di spremuta, per colazione o merenda. Come decorazione di una torta. Ma il pompelmo rosa si presta anche a molti altri utilizzi in cucina. Ecco perché oggi possiamo preparare un menù di pranzo completo a base di pompelmo rosa, che nel periodo autunnale e invernale arriva al massimo della sua maturazione ottimale.

Oggi quindi prepariamo un’insalata servita dentro al pompelmo, un risotto con pompelmo rosa e zenzero più un petto di pollo al pompelmo rosa. Piatto freschi, leggeri e nutrienti, per stare in compagnia ma anche per chi è solo.

Pompelmo tre ricette da non perdere per il menu di pranzo

Insalata dentro al pompelmo

Ingredienti:

2 pompelmi rosa

1 avocado

100 g di valeriana

5 gherigli di noce

1 ciuffo di prezzemolo

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 limone

sale fino

Preparazione:

Lavate e tagliate a metà i pompelmi, poi con un coltellino ricurvo svuotate il loro interno e tenete tutto da parte. Tagliate la polpa a fettine sottili, eliminando la pellicina bianca e versate tutto in una ciotola.

Sbucciate l’avocado e tagliatelo a cubetti. Poi mescolatelo al pompelmo, all’insalata lavata e ai gherigli di noce spezzettati a mano. Aggiungetele il prezzemolo tritato finissimo. E condite con un’emulsione d’olio, sale e succo di limone. Versate l’insalata nelle calotte di pompelmo vuote e servite.

Risotto al pompelmo rosa e zenzero

Ingredienti :

320 g di riso per risotti

1 cipolla rossa

30 g di burro

15 g di zenzero

1 pompelmo rosa

brodo vegetale

2 cucchiai di panna acida

sale

pepe

Preparazione:

Il primo di questo menuù pranzo col pompelmo rosa è un risotto. Affettate finemente la cipolla e rosolatela in un tegame assieme al burro. Aggiungere il riso e lasciate tostare per un paio di minuti.

Quindi aggiungete il succo di pompelmo e lo zenzero affettato finemente, regolando di sale e pepe.

Portate a cottura aggiungendo il brodo, poco alla volta, e quando è pronto aggiungete la panna acida, amalgamando bene. Poi servite decorando il piatto con fette di pompelmo.

Pollo al pompelmo rosa

Ingredienti:

400 g di petto di pollo

4 pompelmi rosa

1 bicchiere di vino bianco

olio extravergine d’oliva.

farina 00

sale

pepe

Preparazione:



Tagliate il petto di pollo a bocconcini, e infarinateli leggermente nella farina. In una padella versate un paio di cucchiai di olio extravergine e quando è caldo mettete a rosolare il pollo.

Appena è dorato aggiungete il vino bianco e il succo dei pompelmi. Salate, pepate e cuocete a fiamma media fino a quando il succo sarà asciugato diventando una salsina.