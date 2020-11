By

Le stelle ci guidano, attraverso il nostro oroscopo, alla scoperta di una nuova giornata: quali segni saranno fortunati e quali invece avranno vita dura?

Una nuova giornata, nuovi obbiettivi da centrare, nuove opportunità da cogliere al volo e nuovi ostacoli da superare.

Quali segni zodiacali riusciranno a fare al meglio tutto ciò? Le stelle lo stanno, lasciamo a loro la parola grazie al nostro oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Qualche complicazione caratterizza la giornata odierna, tensioni e ostacoli che aggiungono tensione a una giornata che risulterà alquanto complessa.

Oroscopo oggi Ariete

I nervi si fanno sentire e sempre più a fior di pelle. Prima di esplodere cerca un po’ di sano relax, magari davanti un bel film.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Una giornata in cui le compilazione certo non mancheranno, mettetele dunque subito in conto così da arrivarci preparate.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

L’ondata passionale si fa sentire sempre più, unita oggi a tanta voglia di trasgredire, certo prima occorrerà abbattere qualche tabù.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Una giornata che destabilizza ma che farà scoprire anche tante risorse inattese, nascoste nei prossimi tre segni.

Oroscopo oggi Cancro

In amore ci sono degli alti e bassi che vi destabilizzano molto, sovvertendo i vostri piani e rischiando di mandarvi nel pallone.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Lo stress rischia di riversarsi sul fisico trasformandosi in vero e proprio malessere, nulla di preoccupante ma meglio prevenire che curare.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Uno scossone nella vita ogni tanto ci vuole e oggi arriva come un uragano: forse destabilizza ma farà anche emergere un potenziale del tutto inatteso.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La coppia vacilla, i malanni avanzano ma per uno dei prossimi tre segni tutto sembra andare veramente per il meglio.

Oroscopo oggi Bilancia

In amore vecchi rancori rischiano di minare il rapporto di coppia, portandolo qualche volta anche alla rottura definitiva.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

La temperatura si abbassa e arrivano i primi malanni di stagione, figli anche di un contesto un po’ sedentario a cui il periodo ci obbliga.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Per ritrovare il sorriso non vi soffermate sul presente ma guardate a un futuro, libero e migliore, senza però pensarci troppo su.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una giornata carica di coccole, tra shopping e lusinghe amorose, qualche scivolone però può presentarsi sempre dietro l’angolo.

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata problematica ma non infruttuosa. Farete qualche affare approfittando del Black Friday: sembrerà che Babbo Natale sia arrivato in anticipo.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Chiacchiera dopo chiacchiera il gossip vi prende la mano e qualche pettegolezzo di troppo rischia di sfuggire alla vostra attenzione.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

In amore vi sentite più che lusingate e se l’autostima vacilla non vi date pensiero: come scende… risale!