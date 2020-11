Morgan ricorda Daria Nicolodi, la mamma di Asia Argento morta a 70 anni, con un lungo post: “Mi dispiace tanto”.

Con un lungo post pubblicato sui suoi profili social, Morgan ricorda Daria Nicolodi, la mamma di Asia Argento esprimendo tutto il suo cordoglio all’ex compagna, alla figlia Anna Lou e a Nicola, il secondogenito di Asia Argento.

Per salutare per l’ultima volta la nonna della sua primogenita Anna Lou, Marco Castoldi ha scelto di pubblicare sui social un video i cui fotogrammi sono estrapolati dal videoclip dei Bluvertigo “L’assenzio” diretto da Asia Argento.



Morgan vicino ad Asia Argento e alla figlia Anna Lour per la morte di Daria Nicolodi

E’ un lungo e sentito messaggio quello che Morgan ha scritto sui social poche ore dopo la morte di Daria Nicolodi, la mamma di Asia Argento che aveva conosciuto durante la sua relazione con l’ex compagna.

“Asia, ti abbraccio, piango con te e con Anna-lou la sua nonna D, e con il piccolo Nicola, anche la sua nonna D. Che dispiacere, che dolore, io ho voluto tanto bene a tua mamma, lei era sempre mia complice, ricordo quando io e te avevamo difficoltà era sempre presente, non si spazientiva mai, cercava di portare la pace perché mi diceva sempre: Marco vedrai, tu hai le chiavi del suo cuore, devi solo saperle usare e al momento giusto, ma sono chiavi d’oro, non desistere, vedrai che riuscirete ad amarvi”, comincia così il ricordo di Marco Castoldi di Daria Nicolodi.



Castoldi ricorda come la mamma di Asia Argento abbia sempre cercato d’infondergli una speranza di poter salvare la situazione anche se non c’era più nulla da fare. Il cantautore, inoltre, svela come riuscisse a trasformare anche la sua malinconia in ironia “perché sapeva ridere, amava ridere, adorava trovare l’aspetto comico della tragedia, e la telefonata che era partita in lacrime si concludeva in esilaranti battute sdrammatizzanti”.

Il primo incontro tra Morgan e Daria Nicolodi avvenne in Sardegna. Asia lo aveva preparato parlandogli di una donna speciale e fu proprio quella la prima impressione che il cantautore ebbe della madre di colei che, all’epoca, era la sua compagna. “Ciao Asia, mi dispiace tanto. Marco”, conclude.